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На Украине зафиксирована рекордная инфляция за последние 30 лет

27 июля 2024, 16:27
Фото: istockphoto/Oleksii Kononenko

Фото: istockphoto/Oleksii Kononenko

Глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев сообщил о стремительном росте производственной инфляции в стране с показателем в 14%, что является рекордом за последние 30 лет. При этом в годовом измерении с аналогичным прошлым периодом (к июню 2023 года) промышленная инфляция ускорилась до 26,7%.

«На Украине второй месяц подряд существенно ускоряется производственная инфляция. По данным Государственной службы статистики, цены производителей промышленной продукции за июнь 2024 выросли сразу на 14%. Это рекордный показатель месячной производственной инфляции за почти 30 последних лет», — написал Гетманцев в своем Telegram-канале.
Более всего за май-июнь текущего года в стране выросли цены в сферах поставки электроэнергии и газа (+48,1% в годовом выражении), на фармацевтическую продукцию рост составил +21,7%, на мясо — +15,6%.



Ранее сообщалось, что разрушенная энергетическая система Украины столкнулась с аномальной жарой.

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Набиуллина сравнила масштаб перегрева российской экономики с кризисом 2008-го
#цены
#инфляция
#украина
Инвестстратег Бахтин объяснил отсутствие угрозы рублю от решения ЦБ
27 июля 2024, 18:13

Фото: iStock/yulenochekk

Инвестиционный стратег Александр Бахтин заявил, что повышение ключевой ставки ЦБ до 18% окажет нейтральное влияние на курс рубля.
«Повышение ставки на 200 базисных пунктов рассматривалось среди возможных решений ЦБ и неожиданным для рынка не было. Ключевое влияние на курс оказывает экспортно-импортная компонента, а именно динамика экспортных доходов и спроса на инвалюту со стороны импортеров. Локальную поддержку рублю оказывает приближение пика налогового периода», — пояснил в беседе с Газета.ру Бахтин.

Ранее сообщалось, что соотношение российского рубля к юаню Китая не изменилось на ожидаемом решении Центробанка об увеличении ставки до 18%.

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#цб
#рубль
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#валюта
#экономика
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Минфин России предупредил страны G20 о системном долговом кризисе в мире
27 июля 2024, 17:50

Фото: istockphoto/alfexe

Замминистра финансов России Иван Чебесков в ходе заседания глав Минфинов и ЦБ стран G20, которое прошло в Бразилии 25-26 июля, заявил об ухудшении ситуации с растущим госдолгом в мире. Российская сторона призвала разработать совместные действия для исключения долгового кризиса.

«Большинство стран, которые испытывают трудности, связанные с задолженностью, имеют низкие и средние доходы. Это не позволяет направлять необходимые ресурсы на развитие, структурные реформы, финансирование важнейших секторов экономики и достижение целей устойчивого развития», — приводятся слова Чебескова на сайте российского Минфина.
Замминистра финансов России отметил необходимость комплексных решений для недопущения системного долгового кризиса.
Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что масштаб перегрева российской экономики в первом полугодии этого года оказался максимальным за последние шестнадцать лет.

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#цб
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Американский банк заплатит крупный штраф за нарушение антироссийских санкций
Банк State Street выплатит 7,5 млн долларов за нарушение антироссийских санкций
27 июля 2024, 08:24

Фото: iStock/syahrir maulana

Американский банк и траст State Street выплатит компенсацию в размере 7,5 миллиона долларов за нарушение антироссийских санкций. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минфин США.
Примечательно, что нарушение антироссийских санкций произошло в 2016-2020 годах. Уточняется, что речь идет о редактировании или перевыпуске счетов-фактур для клиентов финансовой организации, на которых распространялось действие антироссийских санкций.

Сумма компенсации объясняется тем, что банк не раскрыл данные о нарушениях на добровольной основе. Указанные нарушения американский Минфин назвал вопиющими.

Ранее член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин после выхода доклада швейцарского банка UBS о росте благосостояния Российской Федерации заявили о провале антироссийских санкций. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#ущерб
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Россиянам анонсировали рост ряда пособий
Депутат Стенякина сообщила о росте пособия по беременности и уходу за ребенком
27 июля 2024, 05:17

Фото: iStock/Pakin Jarerndee

Член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина заявила, что в 2025 году размер некоторых пособий увеличится, передает РИА Новости.
Парламентарий сообщила, что некоторые пособия россиянам будут увеличены, и подчеркнула, что речь идет о пособиях по беременности и уходу за ребенком.

«Будут повышены предельные суммы пособий по беременности и уходу за ребенком до 1,5 лет – до 794,4 тысячи и 68,9 тысячи рублей соответственно», – отметила она.

Стенякина добавила, что в 2025 году максимальный размер оплаты одного дня больничного увеличится более чем в два раза – с 2,7 тыс. до 5,7 тысяч рублей.

В мае Совет Федерации одобрил закон о создании реестра должников по алиментам, который может охватить 133 тысячи человек. По словам заместителя министра юстиции РФ Андрея Логинова, риск попасть в список станет мерой, имеющей дополнительные моральные последствия для должников и их «недостойного поведения».

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В Подмосковье заключили 60 соглашений на субсидии при выходе на маркетплейсы
26 июля 2024, 20:30

Фото: iStock / mesh cube

В Московской области 2024 году заключили свыше 60 соглашений на получение субсидии при выходе на маркетплейсы.
Такие данные привёл председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Как пояснили в пресс-службе регионального парламента, подмосковные предприниматели и самозанятые могут получить поддержку по продвижению своей продукции при выходе на электронные торговые площадки, компенсировать до 500 тыс. рублей.
«Предприниматели могут компенсировать до 50% затрат на оплату комиссии маркетплейсов, продвижение товаров и доставку. В прошлом году было заключено свыше 170 соглашений на получение субсидии на 50 млн рублей. В этом году пописано уже более 60 соглашений на сумму свыше 15 млн», – рассказал Брынцалов.
Подать заявку можно по ссылке.

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Подмосковье лидирует по производству джемов, желе и фруктовых паст в ЦФО
26 июля 2024, 19:02

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

За пять месяцев 2024 года объём производства джемов, фруктового желе, фруктовых и ореховых паст вырос в Подмосковье более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он составил 39,6 тыс. тонн, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечают.
«Регион занимает лидирующую позицию в Центральном федеральном округе по производству этой продукции. На долю Подмосковья приходится свыше 23% объёмов производства и второе место в стране. В Московской области изготавливают более 12% продукции, представленной на общероссийском рынке», – уточнили в министерстве.
Там перечислили крупнейшие предприятиями отрасли, производственные мощности которых позволили достичь таких результатов. Это компании «Руконт» в городском округе Дубна, «Империя джемов» в Раменском, «Дарсил» в Люберцах и «Астраханка» в городском округе Балашиха.

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Набиуллина сравнила масштаб перегрева российской экономики с кризисом 2008-го
Набиуллина сообщила о максимальном за 16 лет перегреве экономики России
26 июля 2024, 18:36

Фото: сайт Кремля

Масштаб перегрева российской экономики в первом полугодии этого года оказался максимальным за последние шестнадцать лет. Об этом сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.
По словам Набиуллиной, серьезнее ситуация складывалась только перед кризисом 2008 года. Глава финансового регулятора отметила, что в 2024 году снижение ключевой ставки не планируется.

Она заключила, что ставка будет высокой на протяжении длительного времени, также не исключено дополнительное повышение.

Напомним, сегодня, 26 июля, Банк России принял решение повысить ключевую ставку с 16 до 18 процентов годовых. Основная причина заключается в значительном отклонении от ожиданий по инфляции, которые были представлены в первом полугодии.

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ЦБ с Минфином обсуждают создание платежной системы стран-участниц БРИКС
26 июля 2024, 17:16

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Создание платежной системы стран-участниц БРИКС обсуждают Минфин и Центробанк. Об этом в рамках общения с прессой заявила председатель российского финансового регулятора Эльвира Набиуллина. Она отметила, что реализация подобной идеи потребует времени.
«Поэтому такая работа идет, стадия обсуждений, и это означает, что мы задействуем и другие способы, другие возможности для развития расчетов», — прокомментировала Набиуллина.

Финансовые структуры подготовят соответствующий доклад, результатом проработки которого может быть платформа под названием BRICS Bridge, а также ряд других практических инициатив.

Россия председательствует в БРИКС с начала текущего года. В БРИКС входят Бразилия, Индия, КНР, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и СА.

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#брикс
#минфин
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#эльвира набиуллина
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Госдолг Украины за месяц вырос на $1,16 млрд
26 июля 2024, 15:31

Фото: istockphoto / Stadtratte

Государственный долг Украины за последний месяц увеличился более чем на миллиард долларов. Эту информацию предоставило агентство ТАСС со ссылкой на данные Министерства финансов страны.
««По информации Минфина, на 30 июня государственный долг Украины составлял 6,17 трлн гривен, что эквивалентно 152,16 млрд долларов. За месяц общий размер долга увеличился на 1,16 млрд долларов, из которых 94,85% приходится на государственный», — сообщили в издании.

22 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о достижении соглашения с кредиторами по реструктуризации долга. По его словам, это позволит сэкономить на его обслуживании в ближайшие три года 11,4 миллиарда долларов, а до 2033-го — 22,75 миллиарда долларов.

Ранее Павел Фролов, член бюджетного комитета Верховной Рады, назвал бюджетный дефицит Украины самым большим в мире. Он объяснил это тем, что из-за боевых действий государственные расходы в настоящее время вдвое превышают доходы.

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