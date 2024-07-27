На Украине зафиксирована рекордная инфляция за последние 30 лет

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Глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев сообщил о стремительном росте производственной инфляции в стране с показателем в 14%, что является рекордом за последние 30 лет. При этом в годовом измерении с аналогичным прошлым периодом (к июню 2023 года) промышленная инфляция ускорилась до 26,7%.
«На Украине второй месяц подряд существенно ускоряется производственная инфляция. По данным Государственной службы статистики, цены производителей промышленной продукции за июнь 2024 выросли сразу на 14%. Это рекордный показатель месячной производственной инфляции за почти 30 последних лет», — написал Гетманцев в своем Telegram-канале.Более всего за май-июнь текущего года в стране выросли цены в сферах поставки электроэнергии и газа (+48,1% в годовом выражении), на фармацевтическую продукцию рост составил +21,7%, на мясо — +15,6%.
Ранее сообщалось, что разрушенная энергетическая система Украины столкнулась с аномальной жарой.
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