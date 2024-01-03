«Верх лицемерия»: глава МИД Турции Фидан о позиции Запада по Украине и Газе

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Позиция Запада по конфликту на Украине и в Газе является верхом лицемерия. Такую оценку дал глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью изданию Hürriyet.
«Они не могут говорить о принципах добродетели и морали. Они их полностью игнорируют. Я вижу, что все это готовит почву для огромного геостратегического разрыва», — заявил Фидан.Он также отметил, что что из-за происходящего в секторе Газа и на Украине Запад потерял кредит доверия.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила уверенность в том, что никто не попытается изолировать российских дипломатов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак