Дмитрий Медведев назвал пять версий появления дронов над Европой
Крупные города европейских стран фиксируют массовые полёты беспилотников у военных объектов, аэропортов и в небе. Заместитель главы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале назвал пять возможных причин этой ситуации.
В список вошли: провокации украинских националистов для увеличения поставок оружия, деятельность пророссийских сил для дестабилизации ЕС, проверка национальными спецслужбами систем ПВО, хулиганские действия маргинальных групп и прямое использование дронов со стороны России.
Медведев прокомментировал каждую версию. Первую он счёл вероятной. Вторую назвал теоретически возможной, но сомнительной. Третью считает рабочей. Четвертая версия, по его словам, может раздражать бюрократов. К пятой версии он не стал добавлять комментарии после выступления Путина на «Валдае».
Медведев заключил, что причинами могут быть любая из этих версий или их сочетание, и добавил, что европейцы должны почувствовать, что такое опасность войны.
