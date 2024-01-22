В России назвали четыре самые необычные вакансии января

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Аналитики Авито Работы назвали самые интересные предложения работодателей в январе 2024 года. Самую высокую оплату труда среди необычных специалистов предлагают старшему художнику по росписи коллекционных медведей — от 80 до 120 тысяч рублей в месяц.
Ещё одну необычную вакансию предлагают в Санкт-Петербурге. Стажёр на позиции чайного сомелье может зарабатывать от 80 тысяч рублей в месяц при сменном графике. Работодатель предлагает обучение, предоставляет возможность карьерного роста, выбора удобного графика работы и проценты от продаж. Чайный сомелье должен быть внимательным, коммуникабельным человеком, обладать грамотной речью и искренне любить своё дело.
Стало известно о сокращении компаний с удалёнкой в России
В Северной столице России кондитерская мастерская ищет коммуникабельного и дружелюбного продавца зефирных цветов. Специалисту готовы предложить зарплату до 70 тысяч рублей в зависимости от выполнения плана продаж. Работодатель ждёт общительного, вежливого и трудолюбивого продавца, желательно с опытом работы в сфере продаж или обслуживания. Если кандидат без опыта, ему готовы предложить обучение, корпоративные скидки и оплату связи.
Также кондитерская мастерская, но уже в Екатеринбурге ищет фудфлориста без опыта работы. Такому человеку готовы платить до 40 тысяч рублей в месяц при свободном графике. Кандидата обещают обучить сборке подарочных букетов из фруктов, сладостей, колбасы, раков и других продуктов. От специалиста трудолюбия, креативности.
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Екатерина Шмакова