В Рыбном союзе заявили, что дефицита красной икры в России не будет

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Дефицита красной икры в России не будет. Об этом сообщил председатель Рыбного союза Александр Панин в беседе с РБК.
По его словам, на рынке ожидается избыток красной икры благодаря высоким запасам, накопленным в 2023 году. В среднем россияне потребляют около 15 000 тонн икры в год. На Дальнем Востоке в этом году было добыто около 230 000 тонн лососевых рыб. Таким образом, в 2024 году производство красной икры может достигнуть 11,5 тысячи тонн.
Ранее стало известно, как изменится цена красной икры к Новому году. Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что стоимость увеличится на 10-15%.
До этого гастроэнтеролог, врач-диетолог Анастасия Чижикова заявила, что переедание красной икрой грозит аллергическими реакциями. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Производство до среднегодовых объемов потребления не дотягивает, но дефицита красной икры нет и не будет», — отметил он.
Ранее стало известно, как изменится цена красной икры к Новому году. Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что стоимость увеличится на 10-15%.
До этого гастроэнтеролог, врач-диетолог Анастасия Чижикова заявила, что переедание красной икрой грозит аллергическими реакциями. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова