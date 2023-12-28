Врач Чижикова заявила об опасности переедания красной икры

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Гастроэнтеролог, врач-диетолог Анастасия Чижикова заявила, что переедание красной икрой грозит аллергическими реакциями.
«Красная икра является продуктом с высоким содержанием калорий. Переедание красной икры может привести к набору веса. Она также содержит большое количество соли: в 100 г содержится примерно 3 г соли. Потребление большого количества соли может вызвать повышение артериального давления и другие проблемы со здоровьем», — добавила в беседе с Газета.ру Чижикова.
Кроме этого, переедание продукта может вызвать проблемы с ЖКТ, среди которых тошнота, изжога, боли в желудке и т.д.
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