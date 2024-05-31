В Роскачестве объяснили, от чего будет зависеть одобрение кредита

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Специалисты Центра финансовой экспертизы Роскачества заявили о том, что одобрение кредита на нужную сумму зависит от нескольких факторов, включая тип кредита и возможностей и данных клиента.
«Если это беззалоговый кредит на любые нужды, то одобренная сумма будет зависеть от закредитованности заёмщика, места работы, подтверждения дохода и политики самого банка. Если кредит с залоговым имуществом, то банк выдаст сумму, пропорциональную размеру залога. Размер кредита вряд ли превысит 50-80% от стоимости залога», — прокомментировали в беседе с RT аналитики.
А таролог Галина Янко раскрыла, что прокачать своё финансовое благополучие можно с помощью специального финансового кода, который связан с датой рождения. В беседе с «Вечерней Москвой» эксперт заметила, что помимо этого кода достичь успеха помогут упорная работа и деятельность, а также развитие.
Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили заявила, что выгоднее всего гасить потребительский в первой половине его срока.
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