В России больше не будут продавать один кроссовер Geely
Компания Geely прекратит продажи кроссовера Okavango в России. Об этом сообщили «Российской газете» два источника в дилерской среде.
По словам одного из собеседников, в январе дилерам заявили, что поставок Okavango больше не планируется, однако причины не объяснили. Среди возможных факторов он назвал невысокие продажи, при том что модель крупнее и вместительнее Monjaro, настоящим хитом рынка она не стала.
При этом в Geely информацию о снятии модели с продажи отвергли. В пресс-службе бренда на запрос «РГ» ответили, что поставки и реализация Okavango в России продолжаются, а сама модель демонстрирует стабильный спрос в сегменте семиместных кроссоверов. Отмечается, что у дилеров нет автомобилей Okavango 2026 года выпуска, тогда как запас машин 2025 года по-прежнему остается заметным.
Geely Okavango оснащается двухлитровым турбомотором мощностью 200 л.с., семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением и передним приводом. Рекомендованная цена составляет 3 908 990 рублей, а с учетом скидок и спецпредложений может снизиться до 3 535 990 рублей.
