В России больше не будут продавать один кроссовер Geely

12 марта 2026, 13:03

«РГ»: Geely больше не будет продавать кроссовер Okavango

Фото: istockphoto/EkaterinaZakharova

Компания Geely прекратит продажи кроссовера Okavango в России. Об этом сообщили «Российской газете» два источника в дилерской среде.