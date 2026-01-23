Эксперт озвучил причину роста цен на новые автомобили
С начала года на российском авторынке отметили заметное подорожание новых автомобилей. Цены пересмотрели десятки марок, сообщает «Российская газета».
По данным издания, в первой половине января средний рост составил около двух процентов. Директор по розничным продажам АГ «Авилон» Илья Петров уточнил, что нынешняя корректировка пока не полностью отражает влияние изменений в правилах расчета утилизационного сбора.
Коммерческий директор дилерской сети «Прагматика» Александр Шапринский, в свою очередь, прогнозирует дальнейшее повышение цен в течение года. Российские модели могут прибавить от пяти до десяти процентов, китайские — 15-20%. Автомобили, ввозимые по параллельному импорту, по оценке специалиста, рискуют подорожать вплоть до 50%.
Ранее, 19 декабря, сообщалось, что «АвтоВАЗ» начал отправлять на экспорт нереализованные автомобили Lada на Ближний Восток. В Иране и Йемене спрос на них примерно на 50% выше, чем в России.
Читайте также: