«АвтоВАЗ» подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Lada Business

«АвтоВАЗ» подал в Роспатент заявку на регистрацию нового товарного знака Lada Business. Соответствующие документы были направлены в ведомство в марте, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные базы Роспатента.
Согласно заявке, под этим брендом компания планирует развивать коммерческую деятельность сразу по нескольким направлениям. В их числе — продажа транспортных средств и автокомпонентов.
Кроме того, под маркой Lada Business предполагается оказывать услуги по техническому обслуживанию автомобилей, а также предоставлять машины в аренду.
