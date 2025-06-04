В России часть заказчиков не сможет приобретать иностранные телевизоры

04 июня 2025, 01:47

Минпромторг предложил запретить закупку импортных телевизоров для госнужд

Фото: iStock/gorodenkoff

Минпромторг России предложил запретить государственным и муниципальным заказчикам закупать телевизоры иностранного производства. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале нормативных актов, передает ТАСС.





Согласно пояснительной записке, в 2024 году для государственных и муниципальных нужд было приобретено 45,8 тыс. телевизоров, из которых лишь 18,9 тыс. (41,36%) — российского производства. При этом отечественные предприятия выпустили 2,5 млн телевизоров, что покрывает 44,6% рынка.



Минпромторг подчеркивает, что производственные мощности российских производителей (включая компании «Квант» и «Дюкс») многократно превышают потребности госзаказчиков.





«Производственные мощности российских производителей телевизоров и объем их промышленного производства многократно превышают потребность государственных и муниципальных заказчиков, а также отдельных видов юридических лиц (...) в производимой продукции», — цитирует ТАСС пояснительную записку к документу.