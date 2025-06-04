Звездный адвокат раскрыл, чем грозит организаторам «Новой волны» приглашение Пугачевой в Россию
В конце мая пошли слухи, что Алла Пугачева приедет на фестиваль «Новая волна» в Казани. Встал вопрос: стоит ли организаторам опасаться юридической ответственности за приглашение Примадонны? Звездный адвокат Андрей Алешкин дал точный ответ по теме, разговаривая с изданием «Абзац».
Алешкин пояснил, что организаторы вольны приглашать артистку без риска. Певица, не являющаяся иноагентом, может свободно вернуться в Россию и выступить.
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«Пригласить на мероприятие можно хоть Майкла Джексона. Организаторам ничего не грозит: Алла Пугачева не является иноагентом, статус ей не присвоили. Никаких проблем с юридической точки зрения не будет», — указал он.Пугачева, не находящаяся под уголовным преследованием и без запрета на въезд, сохраняет право выступать в России. Однако ее провокационные высказывания, включая слова о «холопах» и «рабах» в России, вызвали недовольство части публики.
Минюст, тем не менее, «не нашел оснований» признать Пугачеву иноагентом. Депутат Госдумы Виталий Милонов давал объяснение подобному решению. Его ведущая теория: Алла «замолвила за себя слово» через какое-то высокопоставленное лицо.
Также недавно стало известно, что Лайма Вайкуле отчаянно пытается возродить былую славу фестиваля «Рандеву» в Юрмале. Она надеется на появление подруги Аллы, чтобы привлечь публику. Одно появление великой певицы на мероприятии уже может обеспечить хорошую посещаемость.
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