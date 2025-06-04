Звездный адвокат раскрыл, чем грозит организаторам «Новой волны» приглашение Пугачевой в Россию

04 июня 2025, 00:26

Алла Пугачева (Фото: Instagram* @maxgalkinru)

В конце мая пошли слухи, что Алла Пугачева приедет на фестиваль «Новая волна» в Казани. Встал вопрос: стоит ли организаторам опасаться юридической ответственности за приглашение Примадонны? Звездный адвокат Андрей Алешкин дал точный ответ по теме, разговаривая с изданием «Абзац».





Алешкин пояснил, что организаторы вольны приглашать артистку без риска. Певица, не являющаяся иноагентом, может свободно вернуться в Россию и выступить.





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«Пригласить на мероприятие можно хоть Майкла Джексона. Организаторам ничего не грозит: Алла Пугачева не является иноагентом, статус ей не присвоили. Никаких проблем с юридической точки зрения не будет», — указал он.