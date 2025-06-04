04 июня 2025, 01:06

Художник Селим Бенсаад призвал спасать Киркорова и не доверять частной медицине

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* @fkirkorov)

Художник Селим Бенсаад призвал спасти Филиппа Киркорова, назвав его добрым человеком, который нуждается в помощи. Правнук генералиссимуса СССР Иосифа Сталина настаивает на лечении певца в государственной клинике, не доверяя частной медицине.





Бенсаад в беседе с NEWS.ru выразил тревогу за своего друга Филиппа Киркорова. Он подчеркнул, что, несмотря на прошлые эпатажные выходки, артист остался в России после начала СВО и не оскорблял соотечественников, в отличие от своей бывшей жены Аллы Пугачевой.





«Он человек хороший, добрый. (...) Артиста и человека надо спасать. Чтобы мы не потеряли его. Ведь он, кроме того, что певец, еще и отец двух несовершеннолетних детей, он нужен в том числе им», — говорил правнук Иосифа Сталина.

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* @fkirkorov)



«Действительно вылечат или выкачают деньги? Не удерживают ли его, чтобы сохранить в тайне реальную причину его проблем со здоровьем? Вопросов у меня очень много, а ответов пока нет», — раскрывал Бенсаад свои переживания NEWS.ru.