«Вдруг его удерживают, выкачивают деньги?»: Правнук Сталина художник Бенсаад призвал спасать Филиппа Киркорова
Художник Селим Бенсаад призвал спасать Киркорова и не доверять частной медицине
Художник Селим Бенсаад призвал спасти Филиппа Киркорова, назвав его добрым человеком, который нуждается в помощи. Правнук генералиссимуса СССР Иосифа Сталина настаивает на лечении певца в государственной клинике, не доверяя частной медицине.
Бенсаад в беседе с NEWS.ru выразил тревогу за своего друга Филиппа Киркорова. Он подчеркнул, что, несмотря на прошлые эпатажные выходки, артист остался в России после начала СВО и не оскорблял соотечественников, в отличие от своей бывшей жены Аллы Пугачевой.
«Он человек хороший, добрый. (...) Артиста и человека надо спасать. Чтобы мы не потеряли его. Ведь он, кроме того, что певец, еще и отец двух несовершеннолетних детей, он нужен в том числе им», — говорил правнук Иосифа Сталина.Бенсаад предложил отправить певца на лечение в государственную клинику, выразив недоверие к частным учреждениям. Художник отметил, что у него много вопросов о здоровье артиста, который не отвечает на звонки. Он беспокоится, что частные клиники дают неполную информацию.
«Действительно вылечат или выкачают деньги? Не удерживают ли его, чтобы сохранить в тайне реальную причину его проблем со здоровьем? Вопросов у меня очень много, а ответов пока нет», — раскрывал Бенсаад свои переживания NEWS.ru.*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская