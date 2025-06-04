На территории Черноморского побережья объявили об угрозе падения ракет
МЧС РФ: ракетная опасность объявлена на территории Черноморского побережья
На Черноморском побережье объявлена ракетная опасность, население предупреждено об угрозе падения ракет. Об этом сообщается в экстренном оповещении официального приложения МЧС России.
«Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории Черноморского побережья объявлена «Ракетная опасность». Существует угроза падения ракет», — говорится в оповещении.Сигналы оповещения начали поступать в городах побережья с 23:07.
Ранее сообщалось, что в Москве следователи ведут уголовное дело о нападении. Неизвестный мигрант проник в машину и изнасиловал женщину, которая в ней находилась. Преступление было совершено 27 мая. После изнасилования потерпевшая немедленно обратилась в правоохранительные органы.