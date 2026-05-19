В России готовятся ко Дню ЕАЭС, который пройдет 29 мая
Ежегодный день Евразийского экономического союза отмечается 29 мая. Об этом напомнил зампред Правительства Российской Федерации Алексей Оверчук.
В МИД России сочли важным продолжить и расширить практику прошлого года, когда в Москве успешно прошла серия мероприятий с демонстрацией тематических материалов на медиаэкранах, информационных стендах и в общественном транспорте столицы. В ведомстве подчеркнули, что это способствовало росту узнаваемости евразийской экономической интеграции среди граждан.
В 2026 году к освещению Дня Союза планируется привлечь не только Москву и Санкт-Петербург, но и другие субъекты РФ, имеющие прочные кооперационные связи со странами ЕАЭС. В список вошли Республика Башкортостан, Татарстан, Саха (Якутия), а также Архангельская, Астраханская, Волгоградская, Калининградская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Омская, Оренбургская, Свердловская, Тюменская, Челябинская, Ярославская области, Краснодарский, Красноярский и Пермский края.
Кроме того, предлагается подготовить специальный репортаж на одном из федеральных телеканалов. Его посвятят ключевым достижениям ЕАЭС, развитию Союза и выгодам для граждан и бизнеса.
ЕАЭС — это международная организация, созданная для углубления региональной экономической интеграции. Главная цель объединения — обеспечить свободное перемещение товаров, услуг, капитала и рабочей силы между государствами-участниками. Союз начал полноценную работу 1 января 2015 года, придя на смену Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана. Сегодня ЕАЭС играет важную роль в развитии взаимной торговли и кооперационных связей на постсоветском пространстве.
