В правительстве России напомнили о праздновании Дня ЕАЭС 29 мая
В правительстве России напомнили о Дне Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который отмечается 29 мая. Соответствующую резолюцию выпустили по итогам рассмотрения инициативы МИД России.
В 2026 году предлагается создать репортаж на федеральном телеканале о развитии ЕАЭС, его ключевых достижениях и преимуществах для граждан и бизнеса. Инициатива охватывает не только две столицы, но и регионы с развитыми кооперационными связями со странами Союза — Республику Башкортостан, Татарстан и Саха (Якутию), а также более 15 областей и три края — Краснодарский, Красноярский и Пермский.
К работе над поручением привлекут Минцифры, Минэкономразвития и МИД России. Кроме того, в документе упоминаются правительства Москвы и Санкт-Петербурга, органы исполнительной власти ряда регионов и Евразийская экономическая комиссия.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — это действующая международная структура, созданная для углубления региональной экономической интеграции. Ключевая задача организации — обеспечить свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы на пространстве пяти государств-участников. В состав объединения входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.
