В России хотят установить единые базовые ставки по окладам бюджетников

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В России могут установить единый размер базовых окладов для работников бюджетной сферы. Законопроект с соответствующими поправками сенаторы и депутаты внесут в Госдуму 27 марта, пишут «Известия».
Чиновники полагают, что фиксированная выплата должна быть не меньше уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ).
В пояснительной записке объясняется, что по закону «О минимальном размере оплаты труда» первый разряд единой тарифной сетки оторван от уровня МРОТ. Чтобы защитить работников бюджетной сферы в таких условиях в Трудовой кодекс внесли поправку, которая дала право (но не обязанность) кабмину устанавливать базовые оклады и ставки зарплат. Но с 2007 года правительство им ни разу не воспользовался.
Это привело к большой разнице зарплат работников бюджетной сферы как между регаонами, так и внутри них, а также между заработной платой руководителей и работников.
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В пояснительной записке объясняется, что по закону «О минимальном размере оплаты труда» первый разряд единой тарифной сетки оторван от уровня МРОТ. Чтобы защитить работников бюджетной сферы в таких условиях в Трудовой кодекс внесли поправку, которая дала право (но не обязанность) кабмину устанавливать базовые оклады и ставки зарплат. Но с 2007 года правительство им ни разу не воспользовался.
Это привело к большой разнице зарплат работников бюджетной сферы как между регаонами, так и внутри них, а также между заработной платой руководителей и работников.
Поэтому чиновники предлагают обязать правительство устанавливать единые базовые оклады и ставки зарплат.
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Ювелина Бернст