В России хотят ввести сбор за использование иностранного софта

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Российские компании, использующие иностранное программное обеспечение, должны платить дополнительные сборы за отказ от перехода на отечественные софты. Об этом глава Минцифры Максут Шадаев заявил в хоже TAdviser SummIT.
Такая мера, по его словам, позволит уравнять на российском рынке местные и зарубежные IT-компании, чтобы первые смогли справиться с конкуренцией. При этом он признал, что такое решение станет непопулярным, в связи с тем, что бизнес уже научился обходить запреты и поддерживать работоспособность зарубежного программного обеспечения.
Шадаев подчеркнул, что без финансовых стимулов компании не смогут отказаться от привычного им софта, а помимо сбора, такие стимулы также должны иметь налоговые мотивации. В частности, предлагается снизить налоговые нагрузки на компании, внедряющие российский софт.
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Анастасия Чинкова