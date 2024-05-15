В Минцифры рассказали об отслеживании преступников с помощью системы биометрии

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Минцифры России не прорабатывает и не обсуждает вопрос отслеживания преступников с помощью Единой биометрической системы (ЕБС), поскольку это запрещено законом. Об этом пресс-служба ведомства написала в официальном Telegram-канале.
Ранее в этот день издание «Известия», ссылаясь на материалы заседания комиссии Госсовета России написало, что комиссия поручила Минцифры рассмотреть возможность установления личности нарушителя по фото- и видеоматериалам Единой биометрической системы с последующим упрощением процедуры привлечения к административной ответственности. Отмечается, что для наложения автоматических штрафов за переход улицы в неположенном месте, курение или распитие алкоголя в общественных местах необходимо использовать камеры с искусственным интеллектом.
В Минцифры подчеркнули, что ЕБС не будет использоваться в оперативно-розыскной деятельности и не связана с городскими системами видеонаблюдения. Также нельзя принудить людей использовать систему и регистрироваться в ней.
В ведомстве добавили, что система разработана исключительно для повышения доступности сервисов и используется на добровольной основе.
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В Минцифры подчеркнули, что ЕБС не будет использоваться в оперативно-розыскной деятельности и не связана с городскими системами видеонаблюдения. Также нельзя принудить людей использовать систему и регистрироваться в ней.
В ведомстве добавили, что система разработана исключительно для повышения доступности сервисов и используется на добровольной основе.
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Анастасия Чинкова