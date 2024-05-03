Минцифры предложило штрафовать за нарушения при оказании иностранцам услуг связи

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Минцифры РФ предложило внести изменения в КоАП РФ, добавив штрафы ля операторов за нарушения новых правил продажи сим-карт абонентам-иностранцам. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно инициативе, в случае нарушения оказания услуг связи иностранцам будут предусмотрены штрафы от 100 тысяч до 200 тыся руб. для должностных лиц и от 1 до 2 миллионов рублей. для юридических лиц.
Поправки к КоАП дополняют изменения закона «О связи» и о биометрии, опубликованное ведомством 27 апреля. Тогда в Минцифры были предложены ограничения мигрантов в регистрации сим-карт.
До этого сообщалось, что в Госдуму внесён проект о праве полиции выдворять мигрантов из России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Поправки к КоАП дополняют изменения закона «О связи» и о биометрии, опубликованное ведомством 27 апреля. Тогда в Минцифры были предложены ограничения мигрантов в регистрации сим-карт.
До этого сообщалось, что в Госдуму внесён проект о праве полиции выдворять мигрантов из России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак