В России могут в два раза подорожать кондитерские изделия и сладости

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Кондитерские изделия и прочие сладости в России могут вырасти в цене на 50%. Причина заключается в решении властей страны ввести обязательную маркировку такой продукции.
Об этом сообщает издание Infopro54 со ссылкой на информацию, полученную от участников рынка. Как подсчитали эксперты Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД), приобретение специального оборудования для нанесения маркировки, а также его включение в производственные процессы обойдется компаниям в 62 миллиарда рублей. Ежегодные же затраты на его содержание, эксплуатацию и ремонт составят примерно 45-46 миллиардов рублей.
Она также добавила, что производители кондитерских изделий и сладостей озабочены тем фактом, что при новых требованиях они будут вынуждены на 15-20% снизить производительность своих линий. Причина — сбои в синхронизации с программным обеспечением и проблемы при взаимодействии с оператором маркировки — Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ). Ранее с такими трудностями уже столкнулись производители молочной продукции.
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«В итоге получается рост себестоимости на 25-30%. С учетом затрат на набор дополнительного персонала, на совместимость оборудования эта цифра может составить до 50%», — говорит Наталья Пинигина, представительница Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».
Она также добавила, что производители кондитерских изделий и сладостей озабочены тем фактом, что при новых требованиях они будут вынуждены на 15-20% снизить производительность своих линий. Причина — сбои в синхронизации с программным обеспечением и проблемы при взаимодействии с оператором маркировки — Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ). Ранее с такими трудностями уже столкнулись производители молочной продукции.
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Александр Бойцов