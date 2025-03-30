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В России могут в два раза подорожать кондитерские изделия и сладости

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

Кондитерские изделия и прочие сладости в России могут вырасти в цене на 50%. Причина заключается в решении властей страны ввести обязательную маркировку такой продукции.
Об этом сообщает издание Infopro54 со ссылкой на информацию, полученную от участников рынка. Как подсчитали эксперты Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД), приобретение специального оборудования для нанесения маркировки, а также его включение в производственные процессы обойдется компаниям в 62 миллиарда рублей. Ежегодные же затраты на его содержание, эксплуатацию и ремонт составят примерно 45-46 миллиардов рублей.

«В итоге получается рост себестоимости на 25-30%. С учетом затрат на набор дополнительного персонала, на совместимость оборудования эта цифра может составить до 50%», — говорит Наталья Пинигина, представительница Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

Она также добавила, что производители кондитерских изделий и сладостей озабочены тем фактом, что при новых требованиях они будут вынуждены на 15-20% снизить производительность своих линий. Причина — сбои в синхронизации с программным обеспечением и проблемы при взаимодействии с оператором маркировки — Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ). Ранее с такими трудностями уже столкнулись производители молочной продукции.

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#кондитерские изделия
#маркировка
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал об импортозамещении в регионе
29 марта 2025, 15:40

Андрей Воробьёв (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Три года назад был сделан важный шаг, оказавший влияние на развитие экономики Подмосковья. Приняли закон об импортозамещении, цель которого — стимулировать создание и развитие собственных производств и снижение зависимости от импорта.
О том, ка работает импортозамещение в Московской области, рассказал глава региона Андрей Воробьёв. В своём телеграм-канале губернатор сообщил, что за эти три года в Подмосковье начали функционировать 159 новых предприятий. Только в этом году планируется запустить ещё 85 новых проектов, реализация которых обеспечит 8,9 тысячи рабочих мест.

В качестве примера руководитель областной администрации рассказал о нескольких предприятиях, выпускающих импортозамещающую продукцию. В частности, компания «Инфаприм» в Истре, занимающаяся производством детского питания, увеличила свои мощности в три раза. Это позволяет выпускать до 15 тысяч тонн заменителей грудного молока в год.

«Инфаприм», г. Истра (Фото: Телеграм-канал «Воробьёв LIVE»)

Технопарк «Импульс» является разработчиком и производителем оборудования для дорожно-строительной техники, продолжил Воробьёв. В прошлом году предприятие открыло новый цех, что позволило увеличить выпуск уникального оборудования для работы с металлом и создать 30 новых рабочих мест.

Технопарк «Импульс», г. о. Домодедово (Фото: Телеграм-канал «Воробьёв LIVE»)

«Еще один пример — предприятие «Коттон Клаб» в Балашихе. Оно расширяет свое производство косметической продукции и бытовой химии. У компании есть завод, где в год производят более 85 млн упаковок ватных палочек, 200 млн упаковок влажных салфеток, 200 млн подгузников», — рассказал губернатор.


«Коттон Клаб» г. о. Балашиха (Фото: Телеграм-канал «Воробьёв LIVE»)

По словам Андрея Воробьёва, на территории Подмосковья реализуются проекты импортозамещения в самых различных областях — от фармакологии и лёгкой промышленности до пищевых производств и машиностроения. Всего в этой программе у нас заявлено 414 инвестиционных проектов, которые обеспечат создание 33,5 тысячи новых рабочих мест и привлечение 340 миллиардов рублей инвестиций, заключил губернатор Московской области.

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«Играться не стоит»: экономист оценила валюту, как инструмент для вложений
Эксперт Борисова: не стоит вкладывать в валюту, лучше инвестировать в облигации
28 марта 2025, 23:55

Фото: istockphoto/SSV-Photo

На данный момент не стоит вкладываться в валюту, лучше отдавать предпочтение инвестициям в облигации, ценные бумаги и вклады. Об этом заявила экономист Елена Борисова в беседе с RuNews24.ru.
По ее словам, также можно воспользоваться новой программой долгосрочных сбережений, однако она подойдет не всем. Идеальное время для ее использования — за семь лет до пенсии, что позволит приумножить накопления без длительного ожидания.
«На сегодняшний день российские банки максимально подняли процентную ставку на вклады. Многие россияне даже продают недвижимость, чтобы получить прибыль на них. Рекомендую вкладывать свои сбережения под краткосрочные вклады, так как расти они больше не будут, а, наоборот, начнут постепенно снижаться», — поделилась эксперт.
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#сбережения
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Bloomberg: Индия не пропустила в порт старый танкер с российской нефтью
28 марта 2025, 22:27

Фото: istockphoto/Sagittarius Pro

Индия не пропустила в порт старый танкер Andaman Skies, на борту которого была партия российской нефти. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Уточняется, что судно шло с флагом Гондураса, и оно считается частью теневого флота РФ.
Груз предназначался для госкомпании Indian Oil. Танкер загрузился 24 февраля в Мурманске, а покупателю партия должна была прийти 30 марта. Блокировка судна связана с отсутствием необходимых документов.

Согласно индийским правилам, танкеру для захода в порт должно быть не больше 20 лет. Судно может пройти, если есть специальный сертификат, выданный уполномоченной фирмой.

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#мир
#россия
#нефть
#танкер
#новости
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Эксперт раскрыл, чем обернется укрепление рубля для экономики России
Экономист Гольдфайн: укрепление рубля больше не угрожает бюджету, как год назад
28 марта 2025, 16:41

Фото: istockphoto/Lazy_Bear

Укрепление рубля больше не угрожает бюджету России, как это было год-два назад. Об этом заявил заслуженный экономист РФ Евгений Гольдфайн. По его словам, экономика страны уже адаптировалась к ограничениям, санкциям и проблемам с логистикой.
«Увеличилась налоговая нагрузка на бизнес и всех налогоплательщиков. Экономика приспособилась к новым условиям, санкциям и закрытым логистическим проблемам. Кроме того, определенный дефицит бюджета не так страшен, как отсутствие положительных последствий для экономики в целом», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
В свою очередь главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров спрогнозировал курсы валют на следующей неделе. В разговоре с «Газетой.Ru» аналитик отметил, что доллар составит порядка 85 рублей, евро — 92 рубля, а юань — 11,7 рублей. По его словам, окончание налогового периода в конце месяца не отразится на курсе рубля.
«Спрос на зарубежную валюту по-прежнему остается сдержанным, а предложение — устойчиво высоким. В ближайший месяц рубль может оставаться относительно крепким. В апреле нас ждут высокие квартальные выплаты по налогам, в том числе налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья», — поделился экономист.
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#доллар
#евро
#рубль
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#эксперт
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#выплаты
#дефицит
#спрос
#мир
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Компания Ariston официально вернулась в Россию
27 марта 2025, 11:14

Фото: istockphoto/PIKSEL

Компания Ariston по производству водонагревателей и отопительного оборудования официально вернулась в Россию. Об этом сообщают экспертные телеграм-каналы. Годом ранее собственность итальянского производителя перешла в «Газпром Бытовые Системы», однако указ накануне отменил российский президент Владимир Путин.
Как отмечал первый вице-премьер Денис Мантуров, желающие вернуться на российский рынок западные компании должны «сами проявить инициативу».

При этом окончательное решение останется за спецкомиссией, говорил глава правительства Михаил Мишустин. Некоторые западные компании покинули Россию в 2022 году на фоне спецоперации в Донбассе. Отмечалось, что на фирмы оказывали давление американские власти, угрожая санкциями.

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#мир
#россия
#компании
#отопление
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