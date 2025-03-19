В Подмосковье состоится видеоконференция для производителей бакалеи

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26 марта Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с представителями ООО Оператор «ЦРПТ» и национальной системы маркировки «Честный знак» проведёт видеоконференцию для производителей бакалейной продукции, зарегистрированных в регионе.
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