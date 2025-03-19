Фальшивки не пройдут: эксперт Шапкин призвал установить минимальные цены на специи

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Для борьбы с продажей некачественных и поддельных приправ необходимо установить минимальные цены на эти товары и обязать всех поставщиков регистрироваться в реестре Минпромторга.
Такое мнение высказал «Радио 1» председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
Ранее сообщалось, что в 50% проверенных образцов специй с рынка зафиксировали превышение по количеству микроорганизмов. А в некоторых приправах из супермаркетов допустимые нормы были превышены в 40 раз. В них обнаружили плесень, канцерогены и токсичные вещества. Сейчас централизованного контроля за поставкой специй нет.
По словам Шапкина, в этом случае у потребителей остается шанс приобрести пусть и более дорогие, но настоящие продукты, зная, что всё проверено.
К тому же эксперт посетовал на то, что сейчас отсутствует обязательная маркировка приправ. Между тем следовало бы её ввести.
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Ранее сообщалось, что в 50% проверенных образцов специй с рынка зафиксировали превышение по количеству микроорганизмов. А в некоторых приправах из супермаркетов допустимые нормы были превышены в 40 раз. В них обнаружили плесень, канцерогены и токсичные вещества. Сейчас централизованного контроля за поставкой специй нет.
«В основном к нам везут восточные приправы – перец, паприку, тмин и так далее. То есть из-за границы заводят сырьё, а здесь уже фасуют. Но при фасовке могут допускаться различные нарушения, в том числе санитарные. Персонал может работать без перчаток, не соблюдать меры безопасности, не мыть руки после посещения туалета. В результате получаем бактерии, которые начинают уже на полке размножаться», – отметил эксперт.По его данным, в очень многих образцах либо фиксируется пороговое значение, либо превышение допустимых норм. Между тем многие бактерии являются патогенными.
«Так, кишечная палочка вызывает тяжёлые заболевания мочеполовой системе у женщин и у мужчин. Она разрушает микрофлору кишечника, провоцирует проблемы с желудком. В некоторых образцах плесень превышает норму. Выявлены также органолептические нарушения. Когда перец, например, не обладает жгучестью, а вместо обычного серо-чёрного цвета у него какие-то зелёные примеси, это говорит о том, что сэкономлено не только на технологии, но и на сырье. Изначально было использовано некачественное или синтетическое сырьё. Производители и фасовщики на территории России гонятся за тем, чтобы в борьбе за потребителя предложить ему самую низкую цену на рынке», – пояснил Шапкин.Но экономия на себестоимости, продолжил он, – это экономия на качестве и на культуре производства.
«Они предлагают на рынке демпинговые цены, ставя в неудобное положение других производителей, которые добросовестно фасуют качественное сырьё, но у них цена получается выше. А потребитель делает выбор в пользу дешёвых приправ. Способ борьбы с нелегальным рынком специй заключается в том, чтобы установить на них минимальную цену», – подчеркнул собеседник «Радио 1».В качестве аналогии эксперт привёл минимальную цену на коньяк.
«Там не только посчитана сумма налогов, но учтены и стоимость всех технологических приёмов, которые должны быть выполнены, включая выдержку. Поэтому цена на коньяк установлена почти в два раза выше, чем минимальная цена на водку. Для специй тоже нужно установить минимальную цену, продажа ниже которой не допускается. Сами магазины не будут устанавливать цену ниже минимальной, иначе продукт будет подлежать изъятию и уничтожению», – сказал специалист.Нарушителей будут штрафовать. Получается, что фальсификаторы обязаны будут продавать свою продукцию дорого, и потребитель методом сравнительного анализа сделает выбор в пользу качественной продукции
По словам Шапкина, в этом случае у потребителей остается шанс приобрести пусть и более дорогие, но настоящие продукты, зная, что всё проверено.
К тому же эксперт посетовал на то, что сейчас отсутствует обязательная маркировка приправ. Между тем следовало бы её ввести.
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Лора Луганская