В России могут ввести налоговую «автоупрощенку»

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С 2025 года по всей России планируют провести эксперименты по внедрению автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН). Об этом сообщили в пресс-службе Минфина РФ, пишет РБК.
Уточняется, что законопроект был одобрен в понедельник, 14 октября. Данная инициатива тестируется в столице, Московской области, Калужской области и республике Татарстан. Позднее к инициативе присоединился и Санкт-Петербург.
По данным ФНС, промежуточные результаты проведения эксперимента положительные. АУСН доступна компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые зарегистрированы в регионе, где действует данный налоговый режим. АУСН позволяет автоматизировать составление и отправку налоговой отчетности.
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Екатерина Коршунова