В России начали блокировать продажи просроченных и нелегальных товаров

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С 1 апреля в России вводится режим блокировки на кассе продаж нелегальных и просроченных товаров, пишут «Известия» со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
Механизм вводится в несколько этапов. С сегодняшнего дня он распространяется на табак, разливное пиво и слабоалкогольные напитки из кегов. Далее режим постепенно распространится на 13 групп товаров, подлежащих маркировке: молочную продукцию, воду, антисептики, БАДы, обувь, фотоаппараты, шины, одежду, духи, безалкогольные напитки и медицинские изделия.
Новая мера направлена на защиту потребителей от приобретения продукции с нарушениями, также на контроль в условиях моратория на проверки для государства.
При сканировании товара через систему маркировки «Честный знак» на кассу поступают сведения о сроке годности товара и разрешении к его продаже контролирующими органами. Если на кассу поступают сведения о невозможности такой продажи, то товар не будет продан, объяснил заместитель гендиректора ЦРПТ (оператор системы маркировки) Реваз Юсупов.
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Ювелина Бернст