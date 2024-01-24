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В РФ будут блокировать продажу просроченных продуктов

«Коммерсантъ»: В России начнут блокировать продажу просроченных продуктов
24 января 2024, 10:19
Фото: istockphoto/monticelllo

Фото: istockphoto/monticelllo

В российских магазинах с 1 апреля начнётся блокировка продажи просроченных продуктов.
В рамках расширения систем прослеживаемости товаров в стране с 1 апреля стартует поэтапное внедрение системы автоматической блокировки торговли продуктов с истекшим сроком годности на кассах магазинов, сообщает «Коммерсантъ».

Данный эксперимент Минпромторг начал в прошлом году. Главной его задачей было наладить механизм обмена сведений о цифровой маркировке продукции между магазинами.


В планах ведомства распространить данную практику на все группы товаров. Пока блокировка просрочки начнётся в 12-ти из них, включая табак, воду и молочную продукцию.

Ранее сообщалось, что в России впервые с июня подешевели яйца. Согласно данным Росстата, за неделю с 10 по 15 января розничная цена на них снизилась на 0,2%. Однако заместитель исполнительного директора российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Шамиль Магомедов заявил «Радио 1», что полностью стоимость продукта нормализуется только в мае.

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#продукты
#магазины
#новости
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Автоэксперт Сажин усомнился в безопасности отечественных авто
23 января 2024, 21:54

Фото: istockphoto.com/Georgiy Datsenko

Автоэксперт Владимир Сажин высказал мнение о том, что пока отечественные автомобили не соответствуют требованиям безопасности.
Так он прокомментировал законопроект о локализации такси и каршеринга.

«У водителя должно быть желание сесть за руль автомобиля. Нельзя заставить его управлять транспортным средством. Если он привык ездить с комфортом на иномарке, где соблюдена эргономика и приятны внутренний интерьер, то вряд ли его заинтересует АвтоВаз. Автомобиль, как и людей, принято встречать по одежке, а провожать уже по техническим характеристикам», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

В связи с этим эксперт указал, что такую проблему поможет решит качественный российский автопром.

Ранее Владимир Сажин заявлял, что при приобретении подержанного автомобиля, в первую очередь, необходимо провести его независимую диагностику в автосервисе.

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#такси
#автомобиль
#законопроект
#автоваз
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Россиянам раскрыли, как категорически нельзя использовать электроодеяло
Профессор Шамин: Одеяло нельзя включать в скомканном виде и укрывать им животных
23 января 2024, 15:51

Фото: istockphoto.com/Freer Law

Профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин заявил, что электроодеяло нельзя использовать в мятом и скомканном виде, а также спать под ним с животными.
«Спать всю ночь можно только под одеялом, оснащённым специальной системой безопасности. Не пускайте домашних животных к себе: они могут пострадать сами, перегревшись, и повредить одеяло, что приведёт к замыканию или возгоранию. У каждого электроприбора есть срок службы, он указывается в инструкции. В отношении электроодеял его нужно соблюдать неукоснительно», — пояснил в беседе с RT Шамин.

Он также рекомендовал хранить и содержать такое одеяло в безопасном месте в помещении нормальной температуры. Кроме этого, на электроодеяло не нужно класть тяжести, также нельзя обрабатывать его химическими веществами.

Ранее сообщалось, что в Москве пожилая женщина погибла из-за загоревшегося электроодеяла.

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#пенсионерка
#электричество
#безопасность
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Риелтор Бендриков объяснил резкое подорожание малогабаритного жилья
Риелтор Бендриков: цены на маленькие квартиры растут из-за высокого спроса
23 января 2024, 14:22

Фото: iStock/simpson33

Малогабаритное жильё стремительно растёт в цене из-за высокого спроса. Об этом в беседе с MSK1.RU рассказали риелторы.
Риелтор Олег Бендриков рассказал, что у россиян однокомнатные квартиры и студии пользуются наибольшим спросом, поэтому именно на такую недвижимость заметнее растут расценки. Также в таких квартирах выше стоимость одного квадратного метра.

Основатель агентства недвижимости Евгений Яшенков добавил, что повышение стоимости на квартиры также вызвано распространившимся флиппингом. Речь идёт о покупке квартиры и её дальнейшей перепродаже после ремонта. Это довольно распространённая практика, поскольку, покупая самое дешёвое жильё, люди продают его дороже за счёт ремонта.

Бендриков также отметил, что в перспективе наблюдается сохранение спроса на однокомнатные квартиры и студии.

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#недвижимость
#квартира
#покупка
#цена
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Россиянам рассказали, как легко расставаться со старыми вещами
Психолог Игонина: Надо определить причину сложностей расставания с вещами
23 января 2024, 14:06

Фото: istockphoto.com/HAKINMHAN

Для того, чтобы научится просто и безболезненно расставаться со старыми вещами специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина рекомендовала сначала определить причину, по которой сложно выбрасывать устаревшие предметы.
В особенно сложных случаях в этом вопросе даже может понадобиться помощь специалиста, считает психолог.

«Попробуйте определить, что значит для вас та или иная вещь и с какой целью вы ее храните. Как часто вы ее используете и что вам даёт обладание ею? Что будет, если вы эту вещь выбросите, отдадите другим людям или продадите? Порой те смыслы, которые вкладывались при приобретении различных вещей, со временем теряют свою актуальность. И тогда крайне важно освободить место для нового – и на полках, и в жизни», — прокомментировала в беседе с «Москвой 24» Игонина.

Ранее россиянам рассказали, как правильно чистить губку для мытья посуды. Как пишет utro.ru, делать это можно с помощью раствора из отбеливателя, который убьёт патогенную микрофлору и отчистить от загрязнений. При этом, важно учитывать, что хорошо продезинфицировать предмет таким образом можно только один раз.

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#психолог
#помощь
#качество
#врач
#одежда
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Риэлтор Зайцев заявил о возможном подорожании новостроек к лету
22 января 2024, 19:32

Фото: istockphoto.com/goncharovaia

Директор по продажам риэлторской компании Сергей Зайцев заявил о том, что к лету квартиры в новостройках могут вырасти в цене.
При этом, стоимость такой недвижимости может вырасти на 4-5%.

«Резкого роста цен на первичном рынке в первом полугодии 2024 года не будет. К середине лета средняя стоимость квадратного метра в новостройках может увеличиться еще на 4-5%», — отметил в беседе с NEWS.ru Зайцев.

Причинами роста цен на первичном рынке специалист назвал конкуренцию с вторичным рынком недвижимости, а также риски дальнейшего ограничения действия льготных ипотечных программ.

Ранее директор федеральной компании Ильдар Хусаинов заявлял, что объём выдачи по ипотечным кредитам в России может снизиться в 2024 году примерно на 20% — до 6-6,4 триллионов рублей.

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#цены
#компании
#недвижимость
#новостройки
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Автоэксперт Мосеев: Chery имеет самое большое число непроданных машин в РФ
22 января 2024, 18:24

Фото: istockphoto.com/Fahroni

Основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев рассказал, что у китайского бренда Chery имеется самое большое число нераспроданных автомобилей в России.
«Есть бренды, у которых накопился трехмесячный сток. У Chery есть избыточное количество машин. Из первой пятерки марок, кто много продает, Chery – самый отличившийся в этом смысле бренд», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Моисеев.

При этом, он уточнил, что такая статистика по числу проданных машин отличается по регионам.

Ранее эксперт портала drom.ru Сергей Арбузов заявлял, что в начале этого года цены на китайские автомобили 2022-2023 года могут снизиться. По его словам, произойти это может из-за компенсаций китайским правительством отечественным брендам, а также уступок дилеров за бонусы от дистрибьютора.

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Обозреватель Арбузов: Цены на авто КНР 2022-2023 года могут упасть в начале года
22 января 2024, 18:16

Фото: istockphoto.com/Greentellect_Studio

Эксперт портала drom.ru Сергей Арбузов заявил, что в начале этого года цены на китайские автомобили 2022-2023 года могут снизиться.
По его словам, произойти это может из-за компенсаций китайским правительством отечественным брендам, а также уступок дилеров за бонусы от дистрибьютора.

«В остальном никаких предпосылок к снижению рекомендованных розничных цен в 2024 году нет. Помимо этого, в 2024 году еще больше увеличится средний срок владения автомобилем. Часть покупателей, лишённая возможности приобрести новый автомобиль нероссийского производства, переориентируется на рынок подержанных машин», — добавил в беседе с RuNews24.ru Арбузов.

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#автомобиль
#рынок
#китай
#цены
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Стало известно, когда в России снизятся цены на жильё
«Ъ»: жильё в России упадёт в цене к весне 2024 года
21 января 2024, 13:26

Фото: istockphoto/fizkes

Квартиры на вторичном рынке, возможно, подешевеют уже через несколько месяцев на фоне низкого спроса.
Такое предположение сделали аналитики «Коммерсанта». По данным ЦИАН, в январе средняя цена кв. метра на вторичном рынке в крупных российских городах выросла на 1% по сравнению с декабрем прошлого года, составив 141 тысячу рублей.

Наиболее заметный рост заметили в Краснодаре ( 2%) и Нижнем Новгороде ( 3,2%). В Санкт-Петербурге жильё выросло в цене на 0,4%, а в Москве — всего на 0,1%, достигнув 279,3 тысячи рублей.

Рост цен охладил интерес покупателей к готовому жилью. В «Авито Недвижимости» сообщили, что спрос на «вторичку» упал на 35% процентов из-за подорожавшей ипотеки и высокой ключевой ставки ЦБ.

По прогнозам экспертов, это, возможно, приведёт к снижению стоимости «вторички» к весне. Пока продавцы не готовы снижать цены, но по мере адаптации к новым условиям уровень торга вырастет.

Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года 10 крупнейших российских банков выдали на строительство частного дома более 118 тысяч кредитов на 537 млрд рублей. Данный результат в 4 раза превысил показатели 2022 года. Об сообщил заместитель гендиректора ДОМ.РФ Алексей Ниденс на публичной дискуссии «Свой дом: от мечты к реализации» на международной выставке-форуме «Россия».

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#жильё
#квартира
#новости
#покупки
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С 21 января граждане смогут отказаться от допуслуг по кредитам в течение месяца
21 января 2024, 03:14

Фото: iStock/alexialex

Россияне смогут отказаться от дополнительных услуг при оформлении кредита в течение месяца — с 21 января вступил в силу закон о продлении так называемого «периода охлаждения» с 14 до 30 дней. Об этом говорится в сообщении просветительского ресурса Банка России «Финансовая культура».
Теперь не позднее, чем через день после заключения кредитного договора банки и микрофинансовые организации (МФО) обязаны будут прислать заёмщику полный перечень допуслуг, полученных им вместе с кредитом. При этом они должны напомнить, что от этих услуг можно отказаться в течение 30 дней.

Кредиторы нередко навязывают допуслуги заемщикам и скрывают, что от них можно отказаться. Вступивший в силу закон обязывает банки отныне указывать полную стоимость кредита (ПСК) на своих сайтах. Расчёт ПСК будет включать все расходы заемщика, без которых банк не выдаст кредит.

Для кредитных карт, в свою очередь, должен раскрываться диапазон ПСК, показывающий стоимость при разных сценариях использования карты.

Внесённые новым законом изменения не повлияют на реальную стоимость кредитов, однако позволят гражданам сравнивать и более объективно оценивать предложения банковских услуг.

Ранее Центробанк отметил увеличение жалоб россиян на кредиторов, указав на увеличение числа обращений граждан по поводу принудительного предложения дополнительных услуг при получении кредита в России.

По словам председателя комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, российские граждане теперь будут запрашивать свой индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) при получении кредита. Это позволит банкам проверять наличие у клиента самозапрета.

Аксаков представил новое требование к россиянам при оформлении кредита, отметив, что закон о самозапрете на получение займов вступит в силу с 2025 года.

Граждане смогут получить средства лишь после предоставления своего ИНН. Реализация этого новшества потребует значительной технологической перестройки систем, включая установление связей между банками и кредитными историями.

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#банк россии
#закон
#банки
#кредиты
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