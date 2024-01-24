В РФ будут блокировать продажу просроченных продуктов

Россияне смогут отказаться от дополнительных услуг при оформлении кредита в течение месяца — с 21 января вступил в силу закон о продлении так называемого «периода охлаждения» с 14 до 30 дней. Об этом говорится в сообщении просветительского ресурса Банка России «Финансовая культура».