В РФ будут блокировать продажу просроченных продуктов

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В российских магазинах с 1 апреля начнётся блокировка продажи просроченных продуктов.
В рамках расширения систем прослеживаемости товаров в стране с 1 апреля стартует поэтапное внедрение системы автоматической блокировки торговли продуктов с истекшим сроком годности на кассах магазинов, сообщает «Коммерсантъ».
Данный эксперимент Минпромторг начал в прошлом году. Главной его задачей было наладить механизм обмена сведений о цифровой маркировке продукции между магазинами.
В планах ведомства распространить данную практику на все группы товаров. Пока блокировка просрочки начнётся в 12-ти из них, включая табак, воду и молочную продукцию.
Ранее сообщалось, что в России впервые с июня подешевели яйца. Согласно данным Росстата, за неделю с 10 по 15 января розничная цена на них снизилась на 0,2%. Однако заместитель исполнительного директора российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Шамиль Магомедов заявил «Радио 1», что полностью стоимость продукта нормализуется только в мае.
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Данный эксперимент Минпромторг начал в прошлом году. Главной его задачей было наладить механизм обмена сведений о цифровой маркировке продукции между магазинами.
Ранее сообщалось, что в России впервые с июня подешевели яйца. Согласно данным Росстата, за неделю с 10 по 15 января розничная цена на них снизилась на 0,2%. Однако заместитель исполнительного директора российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Шамиль Магомедов заявил «Радио 1», что полностью стоимость продукта нормализуется только в мае.
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Мария Фирсова