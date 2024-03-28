В России назвали регионы с самой большой зарплатой

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Фонд развития гражданского общества провел исследование по социально-экономическому благополучию в российских регионах по итогам прошлого года. На основе данных Росстата, в частности, названы регионы с самыми высокими зарплатами. О результатах сообщают «Известия».
Выяснилось, что средний индекс социального благополучия в целом по стране (средняя зарплата к средней стоимости жизни) на сегодняшний день составляет 4,81. Это на 76% больше, чем на начало прошедшего года (2,74), и на 10,1% больше, чем на его конец (4,37), рассказали авторы исследования.
Самая высокая зарплата по итогам минувшего года стали Москва и Чукотка — 218,6 тыс. руб., Магаданская область — 180,9 тыс. руб., ЯНАО — 168 тыс. руб., Камчатка — 163,3 тыс. руб., НАО — 158,5 тыс. руб.
Больше всего на проживание в месяц тратят на Чукотке — 35,5 тыс. руб., в Камчатском крае — 33 тыс. руб., в Москве — 31,6 тыс. руб., в Магаданской области — 29,7 тыс. руб., в Якутии — 27,5 тыс. руб.
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Самая высокая зарплата по итогам минувшего года стали Москва и Чукотка — 218,6 тыс. руб., Магаданская область — 180,9 тыс. руб., ЯНАО — 168 тыс. руб., Камчатка — 163,3 тыс. руб., НАО — 158,5 тыс. руб.
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Ювелина Бернст