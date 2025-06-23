В России отметили рост спроса на годовые вклады

23 июня 2025, 21:29

Исследование: в мае рост спроса на годовые вклады вырос до 20,4%

Фото: iStock/AlisLuch

В России в мае зафиксирован рост спроса на годовые депозиты. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование аналитиков финансового маркетплейса «Банки.ру».







«Наибольшей популярностью пользуются трехмесячные депозиты (32% спроса), за ними следуют шестимесячные (26,1%) — их доля выросла по сравнению с апрелем и мартом. Спрос на годовые депозиты в мае увеличился до 20,4%», — говорится в статье.

«Говорить о том, что в ближайшее время мы можем наблюдать падение цен на недвижимость, имею в виду первичку, в Москве или Санкт-Петербурге — не приходится. Квадратный метр будет расти в цене, поскольку нет никаких поводов для его снижения», — отметила эксперт.