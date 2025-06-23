Россиян предупредили о подорожании квартир на вторичном рынке
Риелтор Сырцов: вторичные квартиры в РФ подорожают на 3–5%
В России ожидается рост цен на квартиры на вторичном рынке. Об этом предупредил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.
«Некоторое время ключевая ставка еще будет оставаться заградительной. Тем не менее само изменение вектора действий ЦБ повлияет на потребительское поведение. Клиенты поймут, что климат в экономике меняется, можно рассчитывать на скорое рефинансирование. Соответственно, цены на «вторичку» будут расти», — рассказал Сырцов «Газете.Ru».
Он уточнил, что квартиры на вторичном рынке будут дорожать на 3-5%, то есть медленнее, чем новостройки.
В свою очередь вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев рассказал Общественной Службе Новостей, что стоимость квартир на котловане дороже из-за того, что выводится в продажи только жилье бизнес-класса.
«Все соображения о том, что на котловане дороже, работают только на нервы покупателя, в том числе это может быть сделано для того, чтобы обратить внимание на уже строящееся и готовое к эксплуатации жилье. Все то же самое, что происходит осенью, когда застройщики призывают покупать в ноябре, декабре, а то, если позже, будет дороже», — пояснил Апрелев.