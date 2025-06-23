Директор агентства недвижимости дала советы по оформлению семейной ипотеки

23 июня 2025, 12:49

Риелтор Пикалова: супругам нужно оценить финансовые возможности перед займом

Фото: iStock/AUNG MYO HTWE

Семейную ипотеку в России продлили до 2030 года. В программе могут участвовать семьи, в которых есть хотя бы один ребёнок до шести лет включительно, ребёнок с инвалидностью; семьи с двумя несовершеннолетними детьми (от 7 до 18 лет), проживающие в городах численностью до 50 тыс. человек (от 7 до 18 лет). Также на ипотеку могут рассчитывать те семьи, которые живут в регионах с низким объёмом строительства или проживающие в регионах, имеющих индивидуальные программы развития.





Как рассказала «Радио 1» вице-президент Гильдии риелторов Московской области, генеральный директор агентства недвижимости «Оранж» Олеся Пикалова, прежде всего, семья должна оценить свои финансовые возможности: сможет ли она оплачивать ипотеку или нет, какая у неё кредитная стоимость.

«Я советую бесплатно заказать на госуслугах сведения из БКИ, бюро кредитной истории, и вообще посмотреть свой рейтинг и отправить его какому-либо ближайшему специалисту: либо в банк, либо профессионалу по недвижимости, который подскажет, можно ли оформить ипотеку или нет. И уже в зависимости от этого нужно подбирать программы», — пояснила эксперт.

«Если детям больше семи лет, то можно взять загородный дом, либо просто купить землю, допустим, с помощью подряда построить себе дом, что сейчас модно», — отметила Пикалова.