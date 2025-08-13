В России оценили риски обрушения рубля

13 августа 2025, 10:56

Доцент Ермилова: в России может произойти плавная девальвация, но не обвал рубля

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Граждане России получили рекомендации по защите своих сбережений в условиях возможного ослабления национальной валюты.





Доцент финансового факультета Ермилова в интервью РИА Новости отметила, что на фоне снижения ключевой ставки Центробанка возможно плавное снижение курса рубля. Однако резкого обвала национальной валюты в ближайшее время не предвидится.





«В текущих экономических условиях ожидается именно плавная девальвация, а не резкое падение рубля», – подчеркнула эксперт.