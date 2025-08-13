В России оценили риски обрушения рубля
Доцент Ермилова: в России может произойти плавная девальвация, но не обвал рубля
Граждане России получили рекомендации по защите своих сбережений в условиях возможного ослабления национальной валюты.
Доцент финансового факультета Ермилова в интервью РИА Новости отметила, что на фоне снижения ключевой ставки Центробанка возможно плавное снижение курса рубля. Однако резкого обвала национальной валюты в ближайшее время не предвидится.
«В текущих экономических условиях ожидается именно плавная девальвация, а не резкое падение рубля», – подчеркнула эксперт.В условиях девальвации рубля гражданам советуют диверсифицировать накопления, распределяя их между различными активами: банковскими вкладами с процентной ставкой выше инфляции, акциями, облигациями, такими как ОФЗ, а также валютой и драгоценными металлами.
При этом, по словам Ермиловой, важно внимательно следить за внешними факторами, включая санкции, динамику цен на нефть и отток капитала из страны, которые могут влиять на ситуацию с курсом национальной валюты.