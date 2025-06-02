В России ожидается резкое повышение цен на значимые продукты

02 июня 2025, 03:12

«Известия»: в России ожидается рост цен на социально значимые продукты

Фото: iStock/Minerva Studio

В случае принятия законопроекта об обязательном соблюдении ГОСТов, в России ожидается увеличение стоимости социально значимых продуктов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо ведущих производителей президенту ТПП Сергею Катырину.





В публикации это явление объясняется необходимостью переоформления документов и изменения рецептур, в связи с чем вырастут расходы на производство товаров. При этом региулторы таким образом хотят увеличить качество пищевой продукции.





«По данным отраслевых ассоциаций, новые требования могут привести к значительному увеличению затрат бизнеса. Производителям придется нести расходы на экспертизу стандартов, переоформление разрешительных документов и изменение упаковки. Особую озабоченность вызывает потенциальное сокращение ассортимента — по оценкам „Союзмолока“, до 10% молочной продукции может исчезнуть с прилавков», — передает издание.