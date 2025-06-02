В России назвали самые редкие имена для детей, рожденных в 2024 году

Ройхона и Океан самые редкие имена в России, которыми называли детей в 2024 году
Фото: iStock/NataliaDeriabina

В России самыми редкими именами для детей, рожденными в 2024 году, стали Ройхона и Океан. Об этом свидетельствуют данные о регистрации новорожденных в прошлом году.



«Самыми редкими именами для детей в России в прошлом году стали Ройхона и Океан», — передает данные о новорожденных агентство РИА Новости.

Если говорить о женских именах, то помимо Ройхоны, в список попали Биби-Марям, Деви, Сара Изабель и Гульмина. Среди имен для мальчиков выделяются Курбан-Магомед, Рамзулох, Зурканай и Авен.
Иван Мусатов

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