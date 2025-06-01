Юрист объяснила, почему следует хранить квитанции об оплате ЖКУ как можно дольше

01 июня 2025, 04:27

Юрист Иващенко: квитанции об оплате ЖКУ не стоит выбрасывать из-за шанса суда

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Квитанции об оплате ЖКХ рекомендуется хранить дольше трёх лет, установленных законом, так как они могут стать ключевым доказательством в судебных спорах. Об этом агентству «Прайм» сообщила ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко.





По её словам, документы подтверждают не только факт оплаты услуг, но и проживание в квартире, аренду, ведение совместного хозяйства или своевременное принятие наследства.



В частности, квитанции принимаются как доказательство выплаты алиментов. Неизвестно, когда потребуются эти документы, поэтому лучше сохранять их максимально долго для подстраховки.





«Рекомендуем хранить квитанции как минимум 3 года, а лучше больше. Ведь неизвестно, когда и для чего они могут понадобиться, и лучше подстраховаться», — подчеркнула Иващенко.