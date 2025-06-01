До конца июня в Казахстане выберут участника «Интервидения»
Казахстанские музыканты проявили интерес к участию в конкурсе «Интервидение», сообщили в комитете культуры Министерства культуры и информации республики в беседе с ТАСС.
Представителя от страны собираются определить до конца июня.
«В рамках внутреннего отбора рассматриваются несколько претендентов из числа молодых казахстанских исполнителей, проявивших себя на национальных и международных площадках», — отметили в министерстве.
Количество заявок пока раскрывается, но в ведомстве подтвердили наличие большого интереса со стороны профессиональных артистов. В комитете уточнили, что языковая политика выступления будет зависеть от выбранной конкурсной композиции и общей стратегией участия.
«Возможны варианты исполнения на казахском, русском или английском языках, либо их комбинации», — добавили в комитете.
В текущем году указ о проведении «Интервидения-2025» подписал президент РФ Владимир Путин. Мероприятие запланировано на 20 сентября.