В России ожидают снижения ключевой ставки ЦБ до 15%

Экономист Шнейдерман не исключил снижение ключевой ставки до 15%
Возможное снижение ключевой ставки до уровня 15% не окажет значительного влияния на кредитную и деловую активность. Об этом рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.
По его словам, участники рынка ожидают от регулятора продолжения постепенного смягчения политики, поскольку годовой показатель инфляции в России составил 5,9%. Это дает пространство для снижения ключевой ставки.
«Ожидания решений Центробанка уже отражены в валютном рынке, в частности в динамике курса доллара. Существенных колебаний в паре рубль–доллар в ближайшее время не прогнозируется, поскольку соответствующие сигналы уже учтены в котировках», — отметил Шнейдерман в разговоре с «Известиями».
Эксперт отметил, что продолжение смягчения денежно-кредитной политики продемонстрирует постепенное движение экономики к устойчивому росту. К началу третьей декады марта курс доллара колеблется в пределах 77–84 рублей, приближаясь к верхней границе этого диапазона, заключил Шнейдерман.