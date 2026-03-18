В России ожидают снижения ключевой ставки ЦБ до 15%

18 марта 2026, 17:51

Экономист Шнейдерман не исключил снижение ключевой ставки до 15%

Возможное снижение ключевой ставки до уровня 15% не окажет значительного влияния на кредитную и деловую активность. Об этом рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.





По его словам, участники рынка ожидают от регулятора продолжения постепенного смягчения политики, поскольку годовой показатель инфляции в России составил 5,9%. Это дает пространство для снижения ключевой ставки.





«Ожидания решений Центробанка уже отражены в валютном рынке, в частности в динамике курса доллара. Существенных колебаний в паре рубль–доллар в ближайшее время не прогнозируется, поскольку соответствующие сигналы уже учтены в котировках», — отметил Шнейдерман в разговоре с «Известиями».