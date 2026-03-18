Стало известно, при каком уровне инфляции ЦБ поднимет ключевую ставку

18 марта 2026, 15:56

Экономист Федоров: ЦБ поднимет ключевую ставку при разгоне инфляции до 8–9%

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров заявил, что ЦБ может поднять ключевую ставку при ускорении инфляции до 8–9%.





В беседе с «Газетой.Ru» Федоров сообщил, что такое развитие событий возможно только в случае существенного инфляционного шока.

«Инфляция должна вырасти на два процентных пункта и выше — от текущих 6% в годовом выражении до примерно 8-9%. Тогда можно будет говорить как минимум о завершении паузы в цикле снижения ключевой ставки. Учитывая, что российская экономика находится в фазе перегрева и постепенно из него выходит, это может произойти, если резко вырастут расходы бюджета», — отметил эксперт.