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В России пересмотрят требования для ввоза холодильников и кондиционеров

РБК: Минэкономразвития пересмотрит требования для ввоза холодильников
Фото: iStock/Galina Tolochko

Фото: iStock/Galina Tolochko

Минэкономразвития России обратилось к Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) с просьбой посодействовать в пересмотре требований по ввозу озоноразрушающих веществ. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на письмо замглавы ведомства Владимира Ильичева.
Отмечается, что такие меры вызваны желанием избежать повышения стоимости холодильников и кондиционеров, о чем ранее предупреждал бизнес на фоне вводимого регулирования.

Ильичев подчеркнул, что компании и индивидуальные предприниматели начали сообщать о том, что новость на сайте Минприроды об изменении порядка ввоза обозначенной категории товаров привела к ухудшению условий поставок. В части, выросли сроки импорта и цены на ввозимые в страну кондиционеры и холодильники. Рост стоимости оценён в 80%.



По новым правилам вводится разрешительный порядок ввоза как на моногазы, так и на из смеси. При этом, по Монреальскому протоколу, такие ограничения не должны сказываться на оборудовании и заправленной такими веществами продукции. Речь идёт только о ёмкостях для транспортировки и хранения, однако Евразийский экономический союз (ЕАЭС) распространил такие меры и на конечную продукцию.

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Аналитик раскрыл курс биткоина к концу 2024 года
Аналитик Антонов: курс биткоина может достичь $100 тысяч до конца 2024 года
21 ноября 2024, 11:59

Фото: istockphoto/ Vitalij Sova

Биткоин продолжает стремительно расти и вполне реалистично, что криптовалюта достигнет отметки в $100 тысяч долларов до конца 2024 года. Об этом заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. По его словам, сейчас «бычий тренд» остается в силе, но есть риски и снижения курса.
Он подчеркнул, что биткоин изо дня в день обновляет свой исторический максимум.
«Потенциал для дальнейшего роста остается значительным, и достижение отметки в $100 тыс. до конца 2024 года выглядит вполне реалистичным. Сейчас бычий тренд сохраняет силу, с ближайшими целями на уровнях $94,5 тыс. и $97,7 тыс. при более агрессивном движении», — поделился эксперт в беседе с «Известиями».
Антонов пояснил, что стремительный рост обусловлен множеством факторов. К примеру, Nasdaq собирается включить в листинг опционы на крупнейший биткоин-траст iShares, а Goldman Sachs продвигает собственную платформу цифровых активов.

По его мнению, на скачок курса также повлияли политические факторы. После победы Дональда Трампа на выборах в США биткоин вырос на 37%, так как тот не раз говорил о планах превратить страну в мировую криптовалютную столицу.

Вместе с тем свое влияние оказала и корпоративная активность. Например, появилась новость о готовящейся сделке между Trump Media & Technology Group Corp. и биржей Bakkt Holdings Inc.
«Однако стоит учитывать и риски. Геополитическая напряженность может спровоцировать коррекцию к уровням в $89,35 тыс. и $87 тыс. на фоне бегства инвесторов от рисковых активов», — отметил он.
Антонов заключил, что все же ключевые факторы, которые влияют на курс криптовалюты, остаются позитивными для долгосрочного роста биткоина.

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Шатурский производитель матрасов получил премию «Бренд года в России 2024»
21 ноября 2024, 10:49

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Компания Mr.Mattress из Шатуры, специализирующаяся на производстве матрасов, подушек, одеял и других аксессуаров для сна, стала лауреатом национальной премии «Бренд года в России 2024», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Компания Mr.Mattress одержала победу в номинации «Товары для сна и отдыха». Руководитель компании Михаил Бобков поблагодарил организаторов премии за высокую оценку и подчеркнул, что победа стала результатом труда всего коллектива Mr.Mattress», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Mr.Mattress выпускает широкий ассортимент товаров и постоянно совершенствует свою продукцию, использует современные материалы и внедряет в производство новые технологии.

Церемония награждения победителей национальной премии «Бренд года в России 2024» состоялась в Москве 20 ноября.

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В сентябре Россия впервые с 2022 года стала крупнейшим поставщиком газа в ЕС
21 ноября 2024, 08:48

Фото: istockphoto/MikeMareen

В сентябре 2024 года Россия впервые с весны 2022 года стала главным поставщиком газа в страны Евросоюза. Это следует из данных Евростата.
Различные европейские компании за первый осенний месяц приобрели у России газа на 1,4 миллиарда евро, подсчитали аналитики РИА Новости. Это на треть больше показателя за август. Годом ранее европейцы закупили российского газа на 30% меньше. Около 40% в поставках приходится на сжиженный природный газ (СПГ). Остальные 60% — на трубопроводный.

Такой прирост экспорта газа в Европу позволил России стать крупнейшим поставщиком «голубого топлива» в страны Евросоюза. Доля российского газа в общем объёме закупок составила 23,74% по сравнению с 16,54% в августе. Это произошло впервые с весны 2022 года. Тогда доля импорта российского газа европейскими странами составляла 22,9%.

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В России могут ввести универсальный платежный QR-код
Аксаков: в Госдуме обсудят законопроект об универсальном платежном QR-коде
21 ноября 2024, 00:49

Фото: iStock/jpkirakun

В Госдуму внесен законопроект о внедрении универсального платежного кода для безналичных расчетов. Документ разработан группой сенаторов и депутатов под руководством Анатолия Аксакова, передает «Прайм».
Новый код будет использоваться для предоставления реквизитов перевода через кредитные организации и филиалы иностранных банков.

Оператором системы станет Национальная система платежных карт (НСПК), а сроки реализации определит совет директоров Банка России.

Универсальный QR-код будет применяться для платежей через СБП, банковские пэй-сервисы, а в будущем — для операций с цифровым рублем. Проведенный НСПК пилот с участием 22 банков подтвердил удобство использования новой технологии.

Аксаков отметил, что изменения направлены на совершенствование регулирования платежных услуг, снижение затрат и обеспечение равного доступа к инфраструктуре.

Если законопроект будет принят, новые правила вступят в силу через 180 дней, чтобы участники рынка успели подготовиться к их внедрению.

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В Минфине высказались о регуляции курса рубля
Силуанов: рыночное регулирование рубля лежит в основе денежно-кредитной политики
20 ноября 2024, 22:46

Антон Силуанов (фото: kremlin.ru)

Власти не должны регулировать курс рубля, так как его рыночное формирование лежит в основе российской денежно-кредитной политики. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1». По его словам, рыночное курсообразование способствует построению прогнозов и экономических моделей для бизнеса.
«Курс рубля у нас устанавливается исходя из спроса и предложения на валюту. Рыночное курсообразование — это один из наших столпов нашей денежно-кредитной политики. Это очень важно», — пояснил он.
Министр финансов отметил, что, если власти начнут регулировать курс рубля, то начнутся перекосы в различных областях экономики, потому возвращаться к прошлому — неправильно, ведь подобные преценденты уже были в истории России.

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В Подмосковье подсчитали стоимость набора продуктов для салата «Оливье»
20 ноября 2024, 16:05

Фото: istockphoto.com/ DronG

Порция салата «Оливье» на одного человека в Московской области обойдётся более чем в 112 рублей, такую стоимость назвали специалисты регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, исходя из цен на продукты в Подмосковье по состоянию на 20 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.
«20 ноября этого года килограмм картофеля в Московской области стоит 48 рублей, десяток яиц — 77 рублей, килограмм моркови — 24 рубля, 400 граммов варёной колбасы — 199 рублей, банка горошка — 84 рубля, пачка майонеза — 69 рублей, а свежий огурец — 60 рублей. Получившиеся из этих продуктов пять порций салата будут обойдутся в 561 рубль, что даёт на одного 112 рублей 20 копеек», — говорится в сообщении.
Отмечается, что стоимость продуктов указана как в одном из сетевых супермаркетов Московской области.

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#подмосковье
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В Подмосковье запустят производство продукции для радиоэлектроники
20 ноября 2024, 13:17

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Производство фольгированного сверхвысокочастотного диэлектрика для нужд радиоэлектронной промышленности запустят в Дмитровском городском округе, участок для реализации проекта инвестору — НПО «Энергия» — предоставили в рамках льготной программы по поддержке импортозамещения «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Закончить строительство и вести в эксплуатацию первый производственно-складской комплекс площадью 1,4 тыс. квадратных метров компания планирует в третьем квартале 2027 года. Полностью проект должен быть реализован к середине 2030 года, к этому времени производственные площади должны быть увеличены до 5,5 тыс. квадратных метров», — сказала зампред областного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что первоначальной объём инвестиций в проект оценивается в 100 миллионов рублей. Благодаря запуску первого этапа этого производства в Дмитровском округе появится около 60 новых рабочих мест.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
#екатерина зиновьева
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В Подмосковье за девять месяцев произвели более 191 тыс. тонн мяса птицы
20 ноября 2024, 10:32

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Подмосковные производители за первые три квартала текущего года выпустили 191,5 тыс. тонн мяса, что на 11,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.
«Крупнейшим производителем мяса птицы в регионе является птицефабрика «Элинар-Бройлер», расположенная в Наро-Фоминском городском округе. Производственная мощность предприятия составляет свыше 73 тысяч тонн в год, в ассортименте более ста видов продукции бренда «Первая свежесть», — отметили в министерстве.
С января по сентябрь 2024 года компания произвела 52 с половиной тысячи тонн птицы: 27,4% от всей этой продукции, выпущенной в Московской области. Птица перерабатывается в мясо и полуфабрикаты: шашлыки, колбаски, котлеты и пр.

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В Госдуме предложили сократить срок владения недвижимостью
ЛДПР хочет сократить срок владения недвижимостью для продажи без НДФЛ до 3 лет
20 ноября 2024, 02:20

Фото: iStock/mapo

Депутаты ЛДПР, возглавляемые председателем комитета Государственной Думы по социальной политике Ярославом Ниловым, предложили в Госдуме законопроект, сокращающий минимальный срок владения недвижимостью для освобождения от НДФЛ с пяти до трех лет. Документ находится в распоряжении РИА Новости.
В настоящее время НДФЛ не взимается, если недвижимость находилась в собственности пять лет или три года в особых случаях, таких как наследование или дарение от близкого родственника.

Законопроект предусматривает сокращение сроков: три года для всех случаев, один год для недвижимости, полученной по наследству или дарению от членов семьи, и два года в иных ситуациях.

Нилов отметил, что текущие сроки ограничивают трудовую мобильность граждан, а средства от сделок с недвижимостью поступают в экономику с задержкой.

Новый закон, по его словам, призван устранить эти проблемы, ускорив оборот средств на рынке жилья.

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