В России пересмотрят требования для ввоза холодильников и кондиционеров

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Минэкономразвития России обратилось к Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) с просьбой посодействовать в пересмотре требований по ввозу озоноразрушающих веществ. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на письмо замглавы ведомства Владимира Ильичева.
Отмечается, что такие меры вызваны желанием избежать повышения стоимости холодильников и кондиционеров, о чем ранее предупреждал бизнес на фоне вводимого регулирования.
Ильичев подчеркнул, что компании и индивидуальные предприниматели начали сообщать о том, что новость на сайте Минприроды об изменении порядка ввоза обозначенной категории товаров привела к ухудшению условий поставок. В части, выросли сроки импорта и цены на ввозимые в страну кондиционеры и холодильники. Рост стоимости оценён в 80%.
По новым правилам вводится разрешительный порядок ввоза как на моногазы, так и на из смеси. При этом, по Монреальскому протоколу, такие ограничения не должны сказываться на оборудовании и заправленной такими веществами продукции. Речь идёт только о ёмкостях для транспортировки и хранения, однако Евразийский экономический союз (ЕАЭС) распространил такие меры и на конечную продукцию.
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Ильичев подчеркнул, что компании и индивидуальные предприниматели начали сообщать о том, что новость на сайте Минприроды об изменении порядка ввоза обозначенной категории товаров привела к ухудшению условий поставок. В части, выросли сроки импорта и цены на ввозимые в страну кондиционеры и холодильники. Рост стоимости оценён в 80%.
По новым правилам вводится разрешительный порядок ввоза как на моногазы, так и на из смеси. При этом, по Монреальскому протоколу, такие ограничения не должны сказываться на оборудовании и заправленной такими веществами продукции. Речь идёт только о ёмкостях для транспортировки и хранения, однако Евразийский экономический союз (ЕАЭС) распространил такие меры и на конечную продукцию.
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Анастасия Чинкова