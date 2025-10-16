В МВД назвали фейком данные об ограничении выезда мужчинам призывного возраста
Сведения об ограничении выезда мужчин призывного возраста не соответствуют действительности.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно‑коммуникационных технологий МВД (УБК).
В интернете появился документ, якобы вводящий такие санкции. Аналогичные сообщения фиксировались в разных регионах России, в том числе в Пермском и Ставропольском краях, а также в Мурманской области.
В УБК подчеркнули, что «никаких новых ограничений на передвижение граждан не вводилось, а все легитимные нормативно‑правовые акты подлежат публикации в установленных государственных информационных системах и на официальных порталах».
3 октября также стало известно, что ЕС не намеревается вводить рестрикций на выдачу шенгенских виз россиянам. Вместе с тем, по словам эксперта Российского союза туриндустрии, генерального директора VCP Travel Михаила Абасова, поездки россиян по Европе по-прежнему имеют затруднения.
Многие страны предъявляют дополнительные требования, некоторые вовсе не одобряют въезд или усложняют процесс. При этом порядка 60% европейских государств продолжают рассматривать заявления и выдавать визы, хоть и с рядом ограничений.
