Достижения.рф

В МВД назвали фейком данные об ограничении выезда мужчинам призывного возраста

МВД России: ограничений на выезд мужчинам призывного возраста не вводили
Фото: istockphoto/Dzurag

Сведения об ограничении выезда мужчин призывного возраста не соответствуют действительности.



Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно‑коммуникационных технологий МВД (УБК).

В интернете появился документ, якобы вводящий такие санкции. Аналогичные сообщения фиксировались в разных регионах России, в том числе в Пермском и Ставропольском краях, а также в Мурманской области.

В УБК подчеркнули, что «никаких новых ограничений на передвижение граждан не вводилось, а все легитимные нормативно‑правовые акты подлежат публикации в установленных государственных информационных системах и на официальных порталах».

3 октября также стало известно, что ЕС не намеревается вводить рестрикций на выдачу шенгенских виз россиянам. Вместе с тем, по словам эксперта Российского союза туриндустрии, генерального директора VCP Travel Михаила Абасова, поездки россиян по Европе по-прежнему имеют затруднения.

Многие страны предъявляют дополнительные требования, некоторые вовсе не одобряют въезд или усложняют процесс. При этом порядка 60% европейских государств продолжают рассматривать заявления и выдавать визы, хоть и с рядом ограничений.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0