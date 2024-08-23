Раскрыто число россиян, оправдавших невозврат кредитов

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Большинство россиян считают правонарушением отказ от возврата кредита, однако при этом пятая часть граждан допускают невыплату кредита из-за веских причин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос аналитического центра НАФИ.
Невозврат кредитного займа правонарушением назвали 71% опрошенных граждан, при этом практически 20% респондентов утверждают, что кредит возвращать необязательно.
Согласно информации НАФИ, портрет представителя первой группы выглядит так: россиянин-семьянин старше 35 лет с высшим образованием. Характерным представителем второй группы является молодой человек в возрасте до 35 лет из городов с численностью населения менее ста тысяч человек.
По данным аналогичного опроса за 2015 год, неправомерной невыплату кредита считали около 55% участников опроса, противоположное мнение выражали 37% опрошенных россиян.
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Согласно информации НАФИ, портрет представителя первой группы выглядит так: россиянин-семьянин старше 35 лет с высшим образованием. Характерным представителем второй группы является молодой человек в возрасте до 35 лет из городов с численностью населения менее ста тысяч человек.
По данным аналогичного опроса за 2015 год, неправомерной невыплату кредита считали около 55% участников опроса, противоположное мнение выражали 37% опрошенных россиян.
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Екатерина Коршунова