В России подвели итоги Дня ЕАЭС
В России подвели итоги Дня Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующий документ есть в распоряжении «Радио 1».
В нем отметили, что по распоряжению правительства подготовили и разместили тематические материалы. Особо подчеркнули, что подобную практику можно продолжить в регионах. Кроме того, стоило бы организовать репортаж на одном из федеральных телеканалов, посвящённый достижениям ЕАЭС и выгодам для граждан и бизнеса, говорится в публикации.
К работе помимо Москвы и Санкт-Петербурга важно подключить Республики Башкортостан, Татарстан и Саха (Якутия), а также более 15 областей (включая Калининградскую, Свердловскую, Челябинскую) и три края (Краснодарский, Красноярский, Пермский). Выполняли работу Минцифры, Минэкономразвития, МИД России, региональные органы власти и Евразийская экономическая комиссия.
ЕАЭС — это Евразийский экономический союз, международная организация, созданная для региональной экономической интеграции.Она обладает международной правосубъектностью и обеспечивает свободное движение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы между государствами-участниками.Союз начал официально функционировать с 1 января 2015 года.
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