Президент Белоруссии заявил о готовности ЕАЭС принять Узбекистан в свои ряды
Лукашенко высказался о перспективах вступления Узбекистана в ЕАЭС
Страны Евразийского экономического союза готовы приветствовать Узбекистан в статусе полноправного члена объединения. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.
По словам белорусского лидера, Ташкент уже предпринимает заметные шаги в направлении более тесной интеграции с ЕАЭС и активно работает над сближением с союзом.
«Но, согласитесь, было бы неплохо, если бы Узбекистан присоединился к нашей семье. Мы будем вам всегда рады», — отметил Лукашенко.Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет в мае в Астане.