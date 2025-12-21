Достижения.рф

Президент Белоруссии заявил о готовности ЕАЭС принять Узбекистан в свои ряды

Александр Лукашенко (Фото: www.kremlin.ru)

Страны Евразийского экономического союза готовы приветствовать Узбекистан в статусе полноправного члена объединения. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.



По словам белорусского лидера, Ташкент уже предпринимает заметные шаги в направлении более тесной интеграции с ЕАЭС и активно работает над сближением с союзом.

«Но, согласитесь, было бы неплохо, если бы Узбекистан присоединился к нашей семье. Мы будем вам всегда рады», — отметил Лукашенко.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет в мае в Астане.
Софья Метелева

