В правительстве напомнили о Дне ЕАЭС 29 мая
В правительстве России поручили организовать освещение Дня Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующий документ есть в распоряжении «Радио 1».
Торжественная дата отмечается 29 мая. Особое внимание поручили уделить продвижению тематических материалов.
Кроме того, в качестве дополнительной инициативы предлагается подготовить репортаж об интеграционных достижениях ЕАЭС, выгодах для граждан и бизнеса на одном из федеральных телеканалов. Стоит отметить, что 29 мая подписали Договор о ЕАЭС в 2014 году в Астане.
Ранее президент России Владимир Путин упростил порядок ввоза товаров из стран ЕАЭС. Об этом стапо известно 22 апреля.
