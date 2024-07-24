Госдума разрешила не взыскивать за долги единственное ипотечное жильё банкрота

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Госдума во втором и третьем чтении приняла закон, позволяющий в случае банкротства гражданина не взыскивать его единственное жильё, на которое оформлена ипотека.
Благодаря документу будут обеспечены правовые гарантии сохранения единственного для гражданина-должника и членов его семьи жилья, обремененного ипотекой.
Изменения будут внесены в закон о несостоятельности (банкротстве).
Принятый закон позволяет арбитражному суду утверждать отдельное мировое соглашение, по условиям которого взыскание не распространится на единственное жильё банкрота, взятое в ипотеку, и на земельный участок, на котором оно размещается.
Закон вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.
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Изменения будут внесены в закон о несостоятельности (банкротстве).
Принятый закон позволяет арбитражному суду утверждать отдельное мировое соглашение, по условиям которого взыскание не распространится на единственное жильё банкрота, взятое в ипотеку, и на земельный участок, на котором оно размещается.
Закон вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.
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Анастасия Чинкова