В России проведут онлайн-форум по цифровизации трудовых отношений

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Онлайн-форум по теме «2024-2030: Новый формат взаимодействия Государство —Работодатель — Работник. Цифровизация трудовых отношений. Отмена моратория» будет проходить 16 и 17 декабря, для участия приглашаются представители госучреждений, юридические и физические лица, сообщает пресс-служба центра аудита охраны труда «Лидер».
«Спикерами форума станут представители Роструда, а также первый зампред комитета Госдумы РФ по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов и представители центра аудита охраны труда «Лидер», — говорится в сообщении.Организаторы форума напоминают, что надзор в сфере охраны труда переходит в электронную форму и становится остью прозрачным, а также о том, что с 1 января будущего года отменяется мораторий на проверки и вводится реестр недобросовестных работодателей. В ходе форума эти вопросы будут рассматриваться подробно и всесторонне.
По итогам форума каждый участник получит цифровое удостоверение о повышении квалификации, видеозапись форума, пошаговый алгоритм перевода кадровой службы на новые правила, а также консультационную поддержку в течение месяца.
Полная информация о предстоящем онлайн-форуме и условиях участия в нём размещена по ссылке.
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