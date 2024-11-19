Международный форум #МЫВМЕСТЕ объединит более 20 тыс. участников

Фото: пресс-служба Росмолодёжь.Добро и Ассоциации Добро.рф
Неравнодушные россияне и представители 40 других стран соберутся на Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который будет проходить в Москве 5-7 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов форума.
Основная идея форума в 2024 году – «#МЫВМЕСТЕ отвечаем на вызовы времени». Участниками станут лидеры социальных проектов, руководители благотворительных фондов, добровольцы, наставники, организаторы волонтёрского движения, участники спецоперации. В рамках форума пройдёт церемония награждения победителей Международной Премии #МЫВМЕСТЕ.
В этом году форум объединит участников вокруг темы помощи людям, поддержки военнослужащих и их семей, жителей российского приграничья, развития благотворительности и НКО.
Кроме того, будет организовано посещение благотворительных фондов, социальных учреждений и волонтёрских организаций для поздравления с наступающим Новым годом членов семей военных, вынужденных переселенцев, пожилых людей, детей-инвалидов и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
На форуме по традиции наградят победителей Международной премии #МЫВМЕСТЕ, которую несколько лет вручает президент Владимир Путин. Торжественная церемония состоится в День добровольца 5 декабря.
Кроме того, на форуме запустят итоговый образовательный саммит для финалистов Международной Премии #МЫВМЕСТЕ 2023 года, общее собрание членов Ассоциации Добро.рф.
Участников ждут культурная программы, образовательные мероприятия, круглые столы и сессии по обмену лучшими практиками, выставки, тематические акции, экологические марафоны, кинопоказы, выступления артистов и встречи с лидерами общественного мнения.
Подробнее о форуме #МЫВМЕСТЕ можно узнать на сайте.
Организаторами Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ выступают Росмолодёжь.Добро и Ассоциация Добро.рф.
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В этом году форум объединит участников вокруг темы помощи людям, поддержки военнослужащих и их семей, жителей российского приграничья, развития благотворительности и НКО.
«Добровольчество в России – важная объединяющая сила общества. На форуме #МЫВМЕСТЕ, одном из самых масштабных событий Росмолодёжи, мы ежегодно собираем более 10 тыс. участников от Дании до Ботсваны. В этом году мы примем 20 тыс. неравнодушных людей со всей России и из 40 стран. На форуме каждый может совершить добрые дела, встретить единомышленников, предложить свой проект, который войдёт в сборник 100 лучших инициатив для развития гражданского общества в России и мире», – сказал руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.В рамках форума в ходе акции «Корзина Добра #МЫВМЕСТЕ» будет проводиться сбор гуманитарной помощи для жителей Белгородской, Курской и Брянской областей. На площадке форума будут расположены онлайн-стенды, где гости смогут купить подарок ребёнку, исполнить новогоднее желание учителя, выбрать благотворительный фонд и сделать пожертвование.
Кроме того, будет организовано посещение благотворительных фондов, социальных учреждений и волонтёрских организаций для поздравления с наступающим Новым годом членов семей военных, вынужденных переселенцев, пожилых людей, детей-инвалидов и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
На форуме по традиции наградят победителей Международной премии #МЫВМЕСТЕ, которую несколько лет вручает президент Владимир Путин. Торжественная церемония состоится в День добровольца 5 декабря.
«Премия пройдёт в четвёртый раз. Будут награждены лучшие социальные проекты этого года. Всего было зарегистрировано более 49 тыс. заявок на участие из 89 регионов России, а также 142 стран. Большое внимание в Год семьи будет уделено семейным проектам, которых было представлено свыше 4,8 тыс.», – рассказал председатель комитета Госдумы по молодёжной политике, председатель Совета Ассоциации Добро.рф Артём Метелев.На сессиях деловой программы обсудят актуальные вопросы волонтёрства и поддержки во время спецоперации, помощи семьям военнослужащих и жителям приграничных территорий. В программе также – тематические сессии и мероприятия, посвящённые экологии.
Кроме того, на форуме запустят итоговый образовательный саммит для финалистов Международной Премии #МЫВМЕСТЕ 2023 года, общее собрание членов Ассоциации Добро.рф.
Участников ждут культурная программы, образовательные мероприятия, круглые столы и сессии по обмену лучшими практиками, выставки, тематические акции, экологические марафоны, кинопоказы, выступления артистов и встречи с лидерами общественного мнения.
Подробнее о форуме #МЫВМЕСТЕ можно узнать на сайте.
Организаторами Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ выступают Росмолодёжь.Добро и Ассоциация Добро.рф.
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Лора Луганская