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Международный форум #МЫВМЕСТЕ объединит более 20 тыс. участников

Фото: пресс-служба Росмолодёжь.Добро и Ассоциации Добро.рф

Фото: пресс-служба Росмолодёжь.Добро и Ассоциации Добро.рф

Неравнодушные россияне и представители 40 других стран соберутся на Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который будет проходить в Москве 5-7 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов форума.
Основная идея форума в 2024 году – «#МЫВМЕСТЕ отвечаем на вызовы времени». Участниками станут лидеры социальных проектов, руководители благотворительных фондов, добровольцы, наставники, организаторы волонтёрского движения, участники спецоперации. В рамках форума пройдёт церемония награждения победителей Международной Премии #МЫВМЕСТЕ.

В этом году форум объединит участников вокруг темы помощи людям, поддержки военнослужащих и их семей, жителей российского приграничья, развития благотворительности и НКО.


«Добровольчество в России – важная объединяющая сила общества. На форуме #МЫВМЕСТЕ, одном из самых масштабных событий Росмолодёжи, мы ежегодно собираем более 10 тыс. участников от Дании до Ботсваны. В этом году мы примем 20 тыс. неравнодушных людей со всей России и из 40 стран. На форуме каждый может совершить добрые дела, встретить единомышленников, предложить свой проект, который войдёт в сборник 100 лучших инициатив для развития гражданского общества в России и мире», – сказал руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.
В рамках форума в ходе акции «Корзина Добра #МЫВМЕСТЕ» будет проводиться сбор гуманитарной помощи для жителей Белгородской, Курской и Брянской областей. На площадке форума будут расположены онлайн-стенды, где гости смогут купить подарок ребёнку, исполнить новогоднее желание учителя, выбрать благотворительный фонд и сделать пожертвование.

Кроме того, будет организовано посещение благотворительных фондов, социальных учреждений и волонтёрских организаций для поздравления с наступающим Новым годом членов семей военных, вынужденных переселенцев, пожилых людей, детей-инвалидов и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

На форуме по традиции наградят победителей Международной премии #МЫВМЕСТЕ, которую несколько лет вручает президент Владимир Путин. Торжественная церемония состоится в День добровольца 5 декабря.
«Премия пройдёт в четвёртый раз. Будут награждены лучшие социальные проекты этого года. Всего было зарегистрировано более 49 тыс. заявок на участие из 89 регионов России, а также 142 стран. Большое внимание в Год семьи будет уделено семейным проектам, которых было представлено свыше 4,8 тыс.», – рассказал председатель комитета Госдумы по молодёжной политике, председатель Совета Ассоциации Добро.рф Артём Метелев.
На сессиях деловой программы обсудят актуальные вопросы волонтёрства и поддержки во время спецоперации, помощи семьям военнослужащих и жителям приграничных территорий. В программе также – тематические сессии и мероприятия, посвящённые экологии.

Кроме того, на форуме запустят итоговый образовательный саммит для финалистов Международной Премии #МЫВМЕСТЕ 2023 года, общее собрание членов Ассоциации Добро.рф.

Участников ждут культурная программы, образовательные мероприятия, круглые столы и сессии по обмену лучшими практиками, выставки, тематические акции, экологические марафоны, кинопоказы, выступления артистов и встречи с лидерами общественного мнения.

Подробнее о форуме #МЫВМЕСТЕ можно узнать на сайте.

Организаторами Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ выступают Росмолодёжь.Добро и Ассоциация Добро.рф.

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Москвичам пообещали снег уже на следующей неделе
Синоптик Ильин спрогнозировал устойчивый снежный покров в Москве
19 ноября 2024, 17:57

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что уже к понедельнику ожидается устойчивый снежный покров.
«В ближайшую ночь пройдёт небольшой снежок по Москве и области. Температуры будут около 0°С, по области — слабый минус, а в Москве — слабый плюс. Днём температура будет расти и к вечеру будет 4-5°С. Рост температур продолжится в четверг, столбики термометров поднимутся выше 5°С. В Москве будет 6°С», — прокомментировал в беседе с RT Ильин.

До этого руководитель астрономического комплекса и обсерватории Московского планетария Александр Перхняк рассказал, что москвичи могут видеть пролёт Международной космической станции на вечернем чистом небе в определенное время.

«МКС довольно большая, отражает много солнечного света. Поэтому станция будет выглядеть как яркий звездообразный объект. Наблюдению не помешает ни Луна, ни городская засветка», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Перхняк.

Ранее специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что на большей части территории России установилась тёплая погода из-за циклонов, формирующихся над Китаем.

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В Кашире до конца года отремонтируют 26 домов
19 ноября 2024, 17:46

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Капитальный ремонт 26 многоквартирных домов запланировано провести в городском округе Кашира в текущем году, реализация программы близится к завершению, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Дома кардинально преобразились. Всего в округе в 2024 году было запланировано провести капремонт общего имущества в 29 многоквартирных домах. Три многоквартирных дома переносятся на 2025 год в связи с сезонностью работ», — рассказала руководительница отдела жилищного хозяйства управления ЖКХ округа Александра Ершова.
В рамках реализации программы в четырёх домах отремонтировали кровли, в двух заменили лифты, в восьми установили новое газовое оборудование и датчики загазованности. Завершается капремонт фасадов четырёх домов в деревне Кокино, ещё в четырёх домах рабочие заканчивают замену внутридомовых инженерных систем. В микрорайоне Ожерелье идёт замена балконных плит и в ближайшее время начнётся ремонт двух скатных кровель.

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#кашира
#капитальный ремонт
#мкд
#жкх
#капремонт
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Около 3 тыс. входных групп подмосковных МКД привели в порядок с начала октября
19 ноября 2024, 17:33

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Подмосковье с начала октября привели в надлежащее состояние порядка 3 тыс. входных групп многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«С начала октября по заявкам жителей сотрудника управляющих организаций отремонтировали 2 911 входных групп. Входная группа МКД – совокупность архитектурных и инженерных элементов на входе в здание. Сюда относятся тамбур, крыльцо, пандус, навес, колонны и лестничные пролёты. Все элементы отвечают за комфортное передвижение всех групп граждан», – отметили в министерстве.
Среди основных работ там назвали устранение повреждений дверей; восстановление ступеней; ремонт навесных козырьков и перил; обновление лакокрасочного слоя. Жильцы, заметившие ненадлежащее состояние входной группы, могут обратиться в управляющую компанию своего дома. Если УК не принимает меры, следует обратиться в территориальный отдел министерства.

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#минчистоты
#дома
#мкд
#ремонт
#подмосковье
#московская область
#подъезды
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Подмосковные учащиеся назвали любимые и нелюбимые блюда в школьных столовых
19 ноября 2024, 17:20

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Пельмени, макароны с сыром и блины оказались любимыми блюдами учеников по итогам завершившегося в октябре первый этап голосования о качестве школьного питания в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Министерство получило 2,3 млн откликов от школьников и их родителей. Более 54% взрослых, участвовавших в опросе, рассказали, что их детям нравится школьное питание. Однако тушёная капуста, кабачковая икра и рыбные котлеты получили негативные отзывы.
«Около 70 тыс. родителей оценили качество питания в школах Подмосковья Для них важно, какой обед был у детей в школе. Наша задача - чтобы еда была не только полезной, но и вкусной. Каждый родитель может лично попробовать школьную еду. Записаться на такую проверку можно онлайн через мобильное приложение «Моя школа», – сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Как отметили в ведомстве, голосование проводится в онлайн-формате, что позволяет большему количеству участников высказать своё мнение.

В Подмосковье работает проект «Родительский контроль», позволяющий каждому желающему взрослому прийти в школу и попробовать еду в столовой.

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В Дубне завершают замену магистральных труб и капремонт котла
19 ноября 2024, 16:37

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

На Большой Волге заменили все 1,5 км магистральных труб отопления и горячего водоснабжения, запланированные на 2024 год. Осталось установить датчики, которые позволят следить за состоянием сетей, не вскрывая их. В весной предстоит финальное благоустройство, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Дубна.
«В Большеволжской котельной также завершаются капитальные работы по ремонту котла. Обновлённое оборудование используют для собственных нужд котельной и в качестве резерва для обеспечения жителей теплом и горячей водой», – сообщил глава Дубны Максим Тихомиров.
В котельной одновременно работают две бригады специалистов. Все трубы смонтированы и опрессованы, проведены гидравлические испытания. Предстоит установить контролирующее и измерительное оборудование. К началу декабря планируется начать пусконаладочные работы.

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#московская область
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В мраморе и зеркалах: в Дубне обновили подъезд дома образцового содержания
19 ноября 2024, 16:37

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Ремонт подъезда дома образцового содержания, расположенного по адресу: улица Карла Маркса, 34, провели в Дубне в этом году, теперь вход в девятиэтажку напоминает лобби дорогого отеля, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«На стенах и полу подъезда уложен мрамор, на потолке молдинги, в холле установлены зеркала и стоят домашние растения. А во дворе дома размещены небольшие скульптуры, вазоны и даже есть фонтан», — говорится в сообщении.
Отмечается, что инициатором таких позитивных изменений является председатель совета дома и руководитель Ассоциации председателей многоквартирных домов Дубны Раиса Гуляева. Благодаря ей обычный обшарпанный подъезд преобразился. Как отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров, сейчас Раиса Гуляева подала заявку на участие в подмосковном конкурсе «Лучший председатель совета многоквартирного дома».

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#дубна
#ремонт подъездов
#благоустройство
#жкх
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В Подмосковье отремонтировали счётчики более чем в 160 многоквартирных домах
19 ноября 2024, 16:33

Фото: iStock / Bet_Noire

В Подмосковье с начала года по заявкам жителей отремонтировали общедомовые приборы учёта более чем в 160 многоквартирных домах. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«По заявкам жителей подмосковные коммунальщики провели ремонт общедомовых приборов учёта более чем в 160 МКД региона. Особенно активно обращались жители городских округов Королёв и Химки», – отметили в пресс-службе.
Общедомовый прибор учёта – устройство, помогающее следить за количеством поступающих в дом воды, электричества, газа и тепла. Эти данные позволяют достоверно распределить расходы на коммунальные услуги между жильцами.

Внутри каждой квартиры есть индивидуальные приборы учёта, измеряющие, сколько ресурсов использует семья. Это позволяет жильцам видеть своё потребление и управлять расходами.

В ведомстве напомнили, что ремонтировать общедомовые приборы учёта обязаны управляющие организации. Именно туда нужно обратиться, если такой прибор вышел из строя. Если же управляющая компания бездействует, можно обратиться в территориальный отдел министерства.

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#минчистоты
#дома
#мкд
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#московская область
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«Демоническая шайка»: Депутат Милонов прокомментировал законопроект о запрете услуг тарологов
Депутат Милонов: услуги тарологов стоит приравнять к мошенничеству
19 ноября 2024, 16:09

Виталий Милонов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Российская академия наук объявила, что поддерживает законодательный запрет услуг тарологов, предложенный в Госдуме.
«Законопроект, запрещающий рекламу услуг тарологов, внесут в Госдуму в ближайшее время, он находится на финальной стадии», — сообщил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР) РИА Новости.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Радио 1» заявил, что нужно следить не только за тарологами, но и за всеми причастными.

«К непостижимому можно тянуться вполне понятно. Главное, чтобы это непостижимое не оборачивалось мошенническими схемами. И если мы говорим про тарологов, почему мы забываем всех других жуликов. Конечно, надо браться за всю эту сферу. Эта вся эзотерическая шайка, она же банда, должна быть разоблачена и призвана к покаянию, то есть это к ответственности», — сказал он.

По словам депутата, услуги тарологов стоит приравнять к мошенничеству или к оказанию надлежащих медицинских услуг.

«Необходимо законодательно приравнять деятельность парапсихологов-эзотериков к религиозной деятельности и соответствующим образом запретить до регистрации их религиозной организации производить соответствующие манипуляции и действия, поскольку в соответствии с нашим законодательством осуществлять миссионерскую религиозную деятельность можно только от имени официально зарегистрированной традиционной религиозной организации. Тарологи — демонические силы, они все нетрадиционные для нас», — заключил депутат.

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Ветерана Каширской ГРЭС поздравили с 80-летием
19 ноября 2024, 15:51

Анатолию Дмитриевичу Шестопалову, отработавшему почти всю свою трудовую жизнь на Каширской ГРЭС слесарем по ремонту и наладке турбинного оборудования, исполнилось 80 лет, с юбилеем его поздравил председатель Совета депутатов городского округа Кашира Сергей Буров, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Спасибо за ваш пример трудовой доблести! Крепкого здоровья вам, Анатолий Дмитриевич, бодрости духа, внимания и заботы близких!» — сказал юбиляру Сергей Буров.
Он также вручил юбиляру памятные подарки и поздравительные адреса от губернатора Московской области Андрея Воробьёва, главы городского округа Кашира Михаила Шувалова и от муниципальных депутатов.

В администрации округа отметили, что забота и внимание к пожилым жителям Каширы, создание для них максимально комфортных условий является основой социальной политики муниципалитета.

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#поздравление
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