Жители Подмосковья смогут побороться за премии в области образования, науки и техники

Фото: сайт https://правпремии.рф
Министерство науки и высшего образования России объявило конкурс работ на соискание премий правительства 2025 года в области образования, науки и техники, а также в области науки и техники для молодых учёных. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Цель вручения премий – популяризация научных достижений и работ в области образования, в том числе школьных учебников, а также выявление перспективных разработок учёных и педагогов», – говорится в сообщении.Порядок оформления и представления работ на соискание премий можно найти на сайте «Российской газеты», сайте, а также на официальном сайте Минобрнауки России.
Телефоны для справок: (495) 547-12-59, доб. 3823 или доб. 3804; электронная почта: pravpremii@minobrnauki.gov.ru.
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