Школьника-мигранта депортировали из России после оскорбления губернатора

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Несовершеннолетний уроженец Таджикистана был депортирован из России вместе с матерью после того, как выяснилось, что его пребывание в стране незаконно. 12-летнего школьника обыскали после того, как он и его 15-летний брат записали сообщение с оскорблениями в адрес губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, сообщает samara.aif.ru.
Подростки решили записать видео после серии драк в октябре 2023 года с участием мигрантов из Средней Азии, в том числе детей. По информации 63.ru, премьер-министр Азаров тогда потребовал «давать самую суровую оценку вне зависимости от национальности виновного».
На видео школьники клянутся совершить действия сексуального характер в отношении губернатора и заявляют, что задержанных «просто поставят на учет». Как пишет РБК, после этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).
Было установлено, что подросток причастен к инциденту. Однако дело было прекращено, поскольку уголовная ответственность по данной статье наступает с 16 лет, а на момент совершения преступления виновный не достиг этого возраста. Младший брат был депортирован вместе с матерью, а старший остался в России и был задержан в Самарской области за участие в драке.
Депутат Михаил Матвеев сообщил в своем Telegram-канале, что в связи с этими случаями Генпрокуратура проинформировала губернатора Дмитрия Азарова о ненадлежащей организации профилактических мероприятий в отношении несовершеннолетних.
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На видео школьники клянутся совершить действия сексуального характер в отношении губернатора и заявляют, что задержанных «просто поставят на учет». Как пишет РБК, после этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).
Депутат Михаил Матвеев сообщил в своем Telegram-канале, что в связи с этими случаями Генпрокуратура проинформировала губернатора Дмитрия Азарова о ненадлежащей организации профилактических мероприятий в отношении несовершеннолетних.
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Александр Климов