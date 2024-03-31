«Фермеры страдают»: В Молдавии заявили о вреде антироссийских санкций

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Молдавские производители в полной мере ощущают ущерб, нанесенный решением республики присоединиться к 80 процентам санкций против России, заявил член политбюро молдавской оппозиционной партии «Возрождение» Александр Нестеровский, передает «Sputnik Молдова» в своем Telegram-канале.
«Этим решением правительство "ставит палки в колеса" прежде всего собственным производителям, которые вышли на акции протеста. Они фактически потеряли рынок России, которая была основным покупателем их продукции», – заявил депутат.
Также, по его мнению, раньше молдавские фермеры покупали 90% необходимых им удобрений в России и Беларуси. Теперь они вынуждены покупать их в ЕС, где цены на удобрения гораздо выше.
«Из-за антироссийской политики правительства у нас резко подскочили цены на нефтепродукты, газ и электроэнергию. Это ударило по производителям и по каждому гражданину», – уточнил он.
Политик также раскритиковал шаги, предпринятые властями для изоляции от контактов с Россией.
Ранее молдавский оппозиционный политик Илан Шор выразил мнение, что страна находится на грани исчезновения из-за ухудшения отношений с Россией.
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Александр Климов