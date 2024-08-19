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Прежде чем атаковать Курскую область, Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали нападение на Брянскую область. Эту подробность раскрыл журнал The Economist, ссылаясь на собственные источники.
Отмечается, что украинское военное командование также рассматривало вариант комбинированной атаки на несколько регионов России. Целью нападения было отвлечь внимание России от Донбасса и создать козырь для будущих переговоров.
По данным издания, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский держал планы в секрете. Он встречался в узком кругу и тайно беседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Утром 6 августа Украина начала масштабное наступление на Курскую область. Сначала Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничный город Суджа, а затем начали атаку на государственную границу. В результате украинским войскам удалось проникнуть на российскую территорию и захватить ряд населенных пунктов.
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По данным издания, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский держал планы в секрете. Он встречался в узком кругу и тайно беседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Утром 6 августа Украина начала масштабное наступление на Курскую область. Сначала Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничный город Суджа, а затем начали атаку на государственную границу. В результате украинским войскам удалось проникнуть на российскую территорию и захватить ряд населенных пунктов.
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Александр Климов